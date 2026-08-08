Seda Bakan saç rengini yoğun istek üzerine değiştirdi

Uzun süredir kullandığı sarı saçlarına veda eden Seda Bakan, kahverengi saçlarıyla verdiği yeni pozları paylaştı. Oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada hem beğeni topladı hem de farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu kez oyunculuğuyla değil, imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Bakan, uzun süredir kullandığı sarı saçlarını kahverengi tonlarına boyattı.

Seda Bakan yeni imajını bu paylaşımla gösterdi "SAÇ RENGİM DEĞİŞTİ" Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, fotoğrafına, "Hello, yoğun istek üzerine saç rengim değişti." notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seda Bakan'ın eski saç rengiyle yaptığı paylaşım Seda Bakan'ın yeni saç rengi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçileri yeni imajını beğenirken, bazıları ise sarı saçın oyuncuya daha çok yakıştığını ifade etti. Kısa sürede geniş yankı uyandıran imaj değişikliği, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.