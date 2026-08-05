Danimarka prensesi Isabella zorunlu askerlik görevine başladı

Danimarka Kraliyet Ailesi'nin genç üyelerinden 19 yaşındaki Prenses Isabella, zorunlu askerlik görevi için Slagelse kentindeki Antvorskov Kışlası'na katıldı.

11 AY EĞİTİM ALACAK

Danimarka'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle zorunlu askerlik eğitiminin süresi dört aydan 11 aya çıkarıldı. Prenses Isabella da yaklaşık bin 600 gençle birlikte yeni sistem kapsamında eğitim görecek.

Genç prenses, ağabeyi Veliaht Prens Christian'ın daha önce görev yaptığı Muhafız Süvari Alayı'nda askerlik yapmayı tercih etti.