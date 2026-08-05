Danimarka prensesi Isabella zorunlu askerlik görevine başladı
Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki kızı Prenses Isabella, ülkedeki yeni askerlik düzenlemesi kapsamında 11 ay sürecek zorunlu askerlik eğitimine başladı. Genç prensesin askerlik süresince maaş ve yemek ödeneği almayacağı açıklandı.
Danimarka Kraliyet Ailesi'nin genç üyelerinden 19 yaşındaki Prenses Isabella, zorunlu askerlik görevi için Slagelse kentindeki Antvorskov Kışlası'na katıldı.
Siyah aracıyla kışlaya tek başına gelen Isabella, günlük kıyafetleriyle basın mensuplarına gülümseyerek poz verdikten sonra askeri üniformasını giyerek eğitimine başladı.
11 AY EĞİTİM ALACAK
Danimarka'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle zorunlu askerlik eğitiminin süresi dört aydan 11 aya çıkarıldı. Prenses Isabella da yaklaşık bin 600 gençle birlikte yeni sistem kapsamında eğitim görecek.
Genç prenses, ağabeyi Veliaht Prens Christian'ın daha önce görev yaptığı Muhafız Süvari Alayı'nda askerlik yapmayı tercih etti.
MAAŞ VE YEMEK ÖDENEĞİNDEN FERAGAT ETTİ
Danimarka Kraliyet Sarayı, Prenses Isabella'nın askerlik süresince diğer askerlerle aynı koşullarda eğitim alacağını duyurdu. Açıklamada, genç prensesin askerlik maaşı ile yemek ödeneğini almayacağı ve bu haklarından kendi isteğiyle feragat ettiği belirtildi.
Veliaht Prens Christian da askerlik yaptığı dönemde aynı kararı almıştı.
ÜNİVERSİTE ÖNCESİ ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK
Üniversite eğitimine başlamadan önce bir yıl ara vermeyi planlayan Prenses Isabella'nın, yeni askerlik düzenlemesi nedeniyle bu sürede 11 aylık zorunlu askerlik görevini tamamlayacağı belirtildi.
Danimarka tahtının varis sıralamasında ikinci sırada yer alan genç prensesin, askerlik eğitiminin ardından üniversite eğitimine devam etmesi bekleniyor.