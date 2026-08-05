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Cansever'den sevenlerini üzen sağlık açıklaması

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Cansever'den sevenlerini üzen sağlık açıklaması

Lösemi tedavisinin ardından ilik nakli olan ve enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Cansever, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Tedavisinin sürdüğünü belirten sanatçı, sürekli serum aldığını söyledi.

Lösemi teşhisi sonrası uzun süredir tedavi gören ve başarılı bir ilik nakli operasyonu geçiren şarkıcı Cansever, enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sanatçıdan yeni bir açıklama geldi.

Cansever'den sevenlerini üzen sağlık açıklaması - 1

Tedavisi Almanya'da devam eden Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doktor gözetiminde tedavisinin sürdüğünü belirten sanatçı, sürekli serum, antibiyotik ve ilaç tedavisi aldığını ifade etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM..."

Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşan Cansever, henüz tamamen iyileşemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyon düşük, sürekli ateşim çıkıyor."

Cansever'den sevenlerini üzen sağlık açıklaması - 2

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Cansever, tüm zorluklara rağmen umudunu koruduğunu söyledi. Sanatçı, bu süreci de atlatacağına inandığını ifade ederek sevenlerinden dua istedi.

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