Lale Manço ile oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço adına hareket eden avukat Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

Avukat Alınak, Barış Manço mirasçılarının eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacıyla yapım şirketine verdiği yetkilerin, özellikle dijital haklar bakımından Emre Plakçılık tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığını öne sürdü.

ESERLERİN AİLEYE İADESİ TALEP EDİLDİ

Dava dilekçesinde, Barış Manço'ya ait tüm eserlerin haklarının Manço Ailesi'ne iadesi talep edilirken, ayrıca Emre Grafson Müzik'in 2003 yılından davanın sonuçlanacağı tarihe kadar eserlerden elde ettiği gelirlerin tazminat olarak ödenmesi istendi.

Ailenin açtığı davada, eserler üzerindeki hakların yeniden mirasçılara devredilmesi ve geçmiş yıllara ilişkin telif gelirlerinin hesaplanarak tazmin edilmesi talep ediliyor.