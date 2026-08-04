Feridun Düzağaç'ın hastalığı ne? Konserlerine ara verme nedenini duyurdu

"Dipteyim Sondayım Depresyondayım" ve "Alev Alev" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Vertigo nedeniyle konserlerine en az bir mevsim ara vereceğini duyuran sanatçı, hayranlarına "Kaygılanacak herhangi bir durum yok" mesajını verdi.

"Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum."

Uzun yıllardır sahnelerde olan sanatçı, yaşadığı vertigo rahatsızlığının ardından konser maratonuna en az bir mevsim ara vermek zorunda kaldığını duyurdu.

"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"

Sanatçı, konserlerde sık sık kullandığı "oksijen çadırı" benzetmesine de değinerek bunun bir iltifat değil, hislerini anlatan gerçek bir ifade olduğunu belirtti.

Açıklamasının devamında ise hayranlarını rahatlatan şu sözlere yer verdi:

"Birçoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir."