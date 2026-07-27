Mehmet Güreli ile Görkem Yeltan arasındaki 40 yıllık manevi bağ resmiyet kazandı

Müzisyen Mehmet Güreli, zor günlerinde bir an olsun yanından ayrılmayan manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdüren ikilinin bağı, mahkemenin kararıyla resmiyet kazandı.

Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77) ile oyuncu ve yazar Görkem Yeltan (49) arasında yaklaşık 40 yıl önce başlayan manevi baba-kız ilişkisi resmiyet kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi, Mehmet Güreli'nin manevi kızı olarak gördüğü Görkem Yeltan'ı evlat edinme talebini kabul etti.

40 YIL ÖNCE KESİŞEN HAYATLAR

Mehmet Güreli ile Görkem Yeltan'ın yolları, Yeltan henüz 9 yaşındayken kesişti. Güreli'nin bir dostunun yakını olan Yeltan, eğitim hayatını sürdürmek için İstanbul'a geldiğinde aile dostları tarafından Mehmet Güreli'ye emanet edildi.

O yıllarda başlayan manevi baba-kız ilişkisi, zaman içinde sanat alanındaki ortak çalışmalara ve güçlü bir aile bağına dönüştü.

Geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Güreli, yakınının bulunmaması nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadı. Bu süreçte Görkem Yeltan, manevi babasını bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde refakatçilik yapan Yeltan, tüm işlemleriyle yakından ilgilendi.

Mehmet Güreli, 40 yıldır kızı gibi gördüğü Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi.

"RESMİ OLARAK KIZIM OLSUN"

Hastanede yaşanan bu süreçte Mehmet Güreli, yaklaşık 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü Görkem Yeltan'ı resmi olarak evlat edinmek istediğini dile getirdi. Yeltan da bu talebi duygulanarak kabul etti.

Mehmet Güreli, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Görkem Yeltan ile yaklaşık 40 yıldır baba-kız ilişkisi yaşadıklarını belirtti.

Dilekçesinde, zor zamanlarında Yeltan'ın tüm bakımını üstlendiğini ifade eden Güreli, Yeltan'ın eşinin de evlat edinme talebine onay verdiğini mahkemeye bildirdi.

MAHKEME EVLAT EDİNME TALEBİNİ KABUL ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada tarafların beyanları değerlendirildi. Mahkeme, Mehmet Güreli'nin Görkem Yeltan'ı evlat edinme talebini kabul etti.

Gerekçeli kararda, Görkem Yeltan'ın uzun yıllardır Mehmet Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinmeye engel herhangi bir hukuki durumun bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de bu sürece onay verdiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 40 yıldır manevi olarak sürdürülen baba-kız ilişkisi, mahkeme kararıyla resmiyet kazanmış oldu.