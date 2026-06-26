Yeşilçam'ın acı kaybı! Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman, nerede? | Usta ismi dostları A Haber'de anlattı
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki usta oyuncu, ileri evre akciğer kanseri ve zatürreye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan İnanır'ın cenaze programı da belli oldu. Öte yandan usta ismi dostları A Haber'de anlattı.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE SAAT 18.05'TE HAYATINI KAYBETTİ"
Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen'den de açıklama geldi. Görgen, "İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu.
Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenaze programı netleşti. 77 yaşında yaşamını yitiren sanatçı için 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da tören düzenlenecek.
HANGİ CAMİDEN KALDIRILACAK, NEREYE DEFNEDİLECEK?
Kadir İnanır için ilk tören saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.
Usta oyuncu, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
KADİR İNANIR CENAZE PROGRAMI
Tarih: 28 Haziran Pazar
Anma töreni: Saat 13.00, Atatürk Kültür Merkezi
Cenaze namazı: Barbaros Hayrettin Paşa Camii
Defin yeri: Ulus Mezarlığı
"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.