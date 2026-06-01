Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un İstanbul konserindeki skandala büyük tepki: Paramız ziyan oldu!

İstanbul'da ilk kez sahne alan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, binlerce hayranını hüsrana uğrattı. Biletleri 30 bin TL ile 80 bin TL arasında satılan Tersane İstanbul'daki etkinlikte hem sahneye 1 saat geç çıkan hem de yalnızca 20 dakika kalıp yüzünü maskeyle gizleyen ünlü rapçiyi müzikseverler sosyal medyada adeta topa tuttu.

Türkiye'deki ilk performansıyla hayranlarını heyecanlandıran dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott, İstanbul'da tam anlamıyla bir hayal kırıklığına imza attı. Daha bilet satış döneminde dudak uçuklatan fiyatlarıyla magazin gündemine oturan dev organizasyonda, bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL sınırına dayanması çok konuşulmuştu. Ancak Tersane İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe katılan binlerce müziksever, ödedikleri meblağın karşılığında adeta şoke edici bir manzara ile karşılaştı.

BİR SAAT GECİKME, 20 DAKİKALIK ŞOV

Etkinlik takvimine göre ilerlemeyen gecede Travis Scott, sabırsızlıkla bekleyen kalabalığın karşısına yaklaşık bir saatlik gecikmeyle çıktı. Saatlerce alanda bekleyen hayranların asıl şoku ise performansın başlamasıyla yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, dünyaca ünlü rapçinin canlı şovu sadece 20 dakika sürdü. Şarkılarını alelacele söyleyip sahneyi terk eden Scott, arkasında büyük bir hüsran bıraktı.

YÜZÜNÜ ATKIYLA GİZLEDİ, UĞURLANDI

Konserin tek skandalı süresi değildi. Sahneye çıktığı andan itibaren yüzünü tamamen kapatan kalın bir atkıyla performans sergileyen Travis Scott, kendisini izlemeye gelen binlerce kişiye yüzünü bir an bile göstermedi. Sanatçının hem gizemli tavrı hem de konser alanını dakikalar içinde terk etmesi üzerine Tersane İstanbul'u dolduran binlerce kişi ünlü rapçiyi yuhalayarak protesto etti. Sosyal medya platformlarında da kısa sürede infial yaratan konser sonrasında, kandırıldığını düşünen binlerce kullanıcı organizasyona ve Travis Scott'a tepki yağdırdı.