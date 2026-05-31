Kanye West İstanbul’da dünya rekorunu kırdı

Kanye West’in 118 bin kişilik katılımla gerçekleşen İstanbul konseri, şehrin küresel kültür ve etkinlik turizmindeki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye markasıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla güçlenen İstanbul’un küresel görünürlüğü, bu büyük organizasyonla bir kez daha uluslararası ölçekte karşılık buldu.

On binlerce müzikseveri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ve çok sayıda davetliyi bir araya getiren gece, dünya müzik gündeminde geniş yankı uyandırdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen konser; sahne prodüksiyonu, görsel tasarımı ve yarattığı kültürel etkiyle İstanbul'u uluslararası müzik ve eğlence dünyasının merkezine taşırken, Kanye West 118 bin kişinin önünde sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserlerinden birine imza attı.

Fotoğraf: AA Grammy Ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı, İstanbul'daki konseriyle şehri küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. İstanbul gösterisi, sanatçının ABD sonrası dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olarak öne çıktı. Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen yüksek ölçekli sahne dili, Avrupa'daki en büyük prodüksiyon kurulumlarından biriyle Türkiye'de yeniden yorumlanarak çok katmanlı bir festival deneyimine dönüştü.

Organizasyon, yalnızca Türkiye'de değil dünya müzik ve eğlence dünyasında da geniş yankı buldu. Uluslararası medya ve dijital platformlar tarafından yakından takip edilen gece son dönemin en çok konuşulan canlı performansları arasında gösterildi. Global müzik çevreleri, İstanbul ayağını "kıtalararası sahne serisinin en iddialı durağı" olarak değerlendirdi. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden on binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi. Ye konserine dünyanın farklı ülkelerinden gösterilen yoğun ilgi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın GoTürkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım stratejisinin İstanbul'un kültür ve etkinlik turizmindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un kültür, müzik ve deneyim ekonomisinde küresel ölçekte güçlenen konumunu bir kez daha görünür kıldı.

Fotoğraf: AA TÜM DÜNYAYI BİRLEŞTİREN EŞSİZ SAHNE TASARIMI!



Saatler önce alana gelen ve 16.00 itibariyle kapıların açılmasıyla birlikte müzikseverler alana akın etti. Kanye West, saat 21.00'da sahneye çıkarak yaklaşık 2 saatten fazla süren bir performans sergiledi. Birçok ülkeden on binlerce müziksever, sanatçının performansını, kültür kenti İstanbul'da izlemenin tadını çıkardı. Konser için özel hazırlanan dev bir dünya küresi üzerinde şarkılarını söyleyen Kanye, müziğin evrenselliğini sembolize eden, efsanevi Japon anime filmi Akira'dan ilham alarak hazırlattığı devasa "dünya" sahne tasarımıyla müzikseverlere unutulmaz bir performans sundu.



118 BiN SENKRONİZE IŞIKLI BİLEKLİK İLE DÜNYA REKORU!



LA SoFi Stadium konserlerinde öne çıkan sahne yaklaşımı, İstanbul'da daha yoğun bir görsel tasarım ile yeniden yorumlandı. Dev LED yapılar, hareketli sahne platformları ve çok katmanlı ışık kurgusu, performansı bir sanat sahnesine dönüştürdü. Tüm izleyicilere koltuk numaralarına özel dağıtılan senkronize ışıklı bileklikler ile konser, interaktif bir şölene dönüştü. Konserdeki görsel şovların ve müziklerin ritmine göre eş zamanlı olarak yanıp sönen bileklikleriyle seyirciler adeta sahneyi aydınlattı.