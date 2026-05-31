Kanye West İstanbul'u salladı! Ünlü sanatçı dev alanda küre üzerinde sahne aldı

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, İstanbul'da ilk kez sahneye çıkarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 118 bin hayranıyla buluştu. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'dan binlerce kişinin akın ettiği dev organizasyon, görkemli sahnesi, rekor katılımı ve milyonlara ulaşan canlı yayınıyla yılın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

118 BİN KİŞİLİK DEV BULUŞMA Saatler öncesinden dolan stadyumda yaklaşık 118 bin müziksever yerini aldı. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve birçok Orta Doğu ülkesinden gelen hayranlar, West'i canlı izlemek için İstanbul'a akın etti.

Sanatçı konserin açılışını "Father" ile yaparken, finalde ise "Stronger" performansıyla geceyi noktaladı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan West, "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead" ve "Homecoming" gibi hit parçalarını seslendirdi.

DEV KÜRE SAHNE NEFES KESTİ Gecenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise dev sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan yarım küre şeklindeki dev platform, yüksek çözünürlüklü projeksiyon sistemleriyle adeta dev bir dünyaya dönüştürüldü.