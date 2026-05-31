Kanye West İstanbul'u salladı! Ünlü sanatçı dev alanda küre üzerinde sahne aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, İstanbul'da ilk kez sahneye çıkarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 118 bin hayranıyla buluştu. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'dan binlerce kişinin akın ettiği dev organizasyon, görkemli sahnesi, rekor katılımı ve milyonlara ulaşan canlı yayınıyla yılın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Yılın en çok konuşulan müzik organizasyonlarından biri İstanbul'da gerçekleşti. Rap müziğin küresel yıldızlarından Kanye West, kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne alırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran on binlerce kişi unutulmaz bir gece yaşadı.

118 BİN KİŞİLİK DEV BULUŞMA

Saatler öncesinden dolan stadyumda yaklaşık 118 bin müziksever yerini aldı. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve birçok Orta Doğu ülkesinden gelen hayranlar, West'i canlı izlemek için İstanbul'a akın etti.

Sanatçı konserin açılışını "Father" ile yaparken, finalde ise "Stronger" performansıyla geceyi noktaladı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan West, "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead" ve "Homecoming" gibi hit parçalarını seslendirdi.

DEV KÜRE SAHNE NEFES KESTİ

Gecenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise dev sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan yarım küre şeklindeki dev platform, yüksek çözünürlüklü projeksiyon sistemleriyle adeta dev bir dünyaya dönüştürüldü.

Yoğun ışık şovları, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performans sırasında binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel şölenin parçası oldu. Tribünlerde oluşan ışık denizi, stadyumda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADAYDI

Konseri izleyenler arasında Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu ve Burak Kut gibi çok sayıda ünlü isim yer aldı.

MİLYONLAR CANLI İZLEDİ

İstanbul'daki dev konser sadece stadyumla sınırlı kalmadı. West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan organizasyon, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak küresel çapta büyük yankı uyandırdı. İstanbul, müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birine ev sahipliği yaparken, gece uzun süre konuşulacak görüntülere sahne oldu.

İşte geceye damga vuran o anlar...

