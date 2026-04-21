CANLI YAYIN

Sezen Aksu'dan Milli Takım'a Dünya Kupası şarkısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sezen Aksu'dan Milli Takım'a Dünya Kupası şarkısı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yazdı. Eseri kimin seslendireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova deplasmanında elde ettiği tarihi galibiyetle 2026 Dünya Kupası vizesini cebine koyması, Türkiye'de bayram havası yarattı.

Ay-Yıldızlılar hazırlıklarını sürdürürken, takıma eşlik edecek yeni marş için ünlü isimler de stüdyoya girdi.

Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaTürkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Sinan Akçıl ve Rafet El Roman'ın ardından bir sürpriz de Sezen Aksu'dan geldi.

Sezen Aksu'dan Milli Takım'a özel şarkıSezen Aksu'dan Milli Takım'a özel şarkı

SÖZ VE MÜZİK "MİNİK SERÇE" İMZALI

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 17 Nisan'da çıkardığı "Biz de Yeniden Başlarız" albümüyle listeleri altüst eden Sezen Aksu, Milli Takım'ın bu büyük başarısına kayıtsız kalamadı.

Sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan yeni bir şarkı hazırlayan Aksu'nun, bu özel eseri kime emanet edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026

Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye – Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 Türkiye – ABD

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın