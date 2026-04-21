Sezen Aksu'dan Milli Takım'a Dünya Kupası şarkısı

Ay-Yıldızlılar hazırlıklarını sürdürürken, takıma eşlik edecek yeni marş için ünlü isimler de stüdyoya girdi.

Sinan Akçıl ve Rafet El Roman'ın ardından bir sürpriz de Sezen Aksu'dan geldi.

Sezen Aksu'dan Milli Takım'a özel şarkı

SÖZ VE MÜZİK "MİNİK SERÇE" İMZALI

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 17 Nisan'da çıkardığı "Biz de Yeniden Başlarız" albümüyle listeleri altüst eden Sezen Aksu, Milli Takım'ın bu büyük başarısına kayıtsız kalamadı.

Sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan yeni bir şarkı hazırlayan Aksu'nun, bu özel eseri kime emanet edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.