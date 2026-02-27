CANLI YAYIN

Mustafa Sandal’a icra şoku: Mahkeme eski eşini haklı buldu

2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eski eşi tarafından icraya verilen Sandal’ın itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddelerden biri olan "araç kiralama yükümlülüğü", tarafları yeniden karşı karşıya getirdi.

Emina Jahovic, Sandal'ın bu yükümlülüğü yerine getirmediğini ve araç giderlerini kendisinin karşılamak zorunda kaldığını belirterek eski eşini icraya vermişti.

Hakkındaki icra takibini durdurmak amacıyla mahkemeye başvuran ve davanın asılsız olduğunu savunan Mustafa Sandal'a mahekemden kötü haber geldi. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, mahkeme Sandal'ın itirazını haksız bularak icra sürecinin devamına karar verdi.

PROTOKOL DELİNDİ, İCRA TAKİBİ BAŞLADI

2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin protokolüne göre, Mustafa Sandal'ın eski eşi ve çocukları için araç kiralama bedellerini karşılaması gerekiyordu. Ancak Jahovic, bu ödemelerin yapılmadığını ve masrafları kendi cebinden karşıladığını belirterek yasal işlem başlattı.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Mustafa Sandal'ın "icranın iptali" talebiyle açtığı davada dosya içeriğini inceleyen mahkeme heyeti, Emina Jahovic'in başlattığı icra takibini yerinde buldu. Bu kararla birlikte, Sandal'ın protokol maddelerine uymadığı hukuken kabul görmüş oldu.

YALAN DENİLEN SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

Emina Jahovic'in, eski eşi Mustafa Sandal'a "boşanma protokolüne uymuyor" diyerek açtığı dava ilk kez gündeme geldiğinde, her iki taraf haberleri yalanlamıştı.

Önce Mustafa Sandal, hemen ardından ise Emina Jahovic iddiaların asılsız olduğunu ve aralarında bir kriz bulunmadığını dile getirmişti. Ancak gelinen noktada, o dönem yalanlanan dava dosyasının mahkeme kararıyla sonuçlandığı ve tarafların avukatlar aracılığıyla hukuk savaşı verdiği kesinleşti.

Magazin dünyasında örnek boşanma olarak gösterilen Sandal-Jahovic ayrılığı, finansal yükümlülükler devreye girince icralık bir hesaplaşmaya dönüştü. Bu olay, ünlüler dünyasında anlaşmalı boşanmaların kağıt üzerinde kalabildiğinin en taze kanıtı.

