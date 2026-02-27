Mustafa Sandal’a icra şoku: Mahkeme eski eşini haklı buldu
2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki sular durulmuyor. Boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eski eşi tarafından icraya verilen Sandal’ın itirazı mahkeme tarafından reddedildi.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddelerden biri olan "araç kiralama yükümlülüğü", tarafları yeniden karşı karşıya getirdi.
Emina Jahovic, Sandal'ın bu yükümlülüğü yerine getirmediğini ve araç giderlerini kendisinin karşılamak zorunda kaldığını belirterek eski eşini icraya vermişti.
Hakkındaki icra takibini durdurmak amacıyla mahkemeye başvuran ve davanın asılsız olduğunu savunan Mustafa Sandal'a mahekemden kötü haber geldi. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, mahkeme Sandal'ın itirazını haksız bularak icra sürecinin devamına karar verdi.
PROTOKOL DELİNDİ, İCRA TAKİBİ BAŞLADI
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin protokolüne göre, Mustafa Sandal'ın eski eşi ve çocukları için araç kiralama bedellerini karşılaması gerekiyordu. Ancak Jahovic, bu ödemelerin yapılmadığını ve masrafları kendi cebinden karşıladığını belirterek yasal işlem başlattı.