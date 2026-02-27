Mustafa Sandal’a icra şoku: Mahkeme eski eşini haklı buldu

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Mustafa Sandal'ın "icranın iptali" talebiyle açtığı davada dosya içeriğini inceleyen mahkeme heyeti, Emina Jahovic'in başlattığı icra takibini yerinde buldu. Bu kararla birlikte, Sandal'ın protokol maddelerine uymadığı hukuken kabul görmüş oldu.

YALAN DENİLEN SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

Emina Jahovic'in, eski eşi Mustafa Sandal'a "boşanma protokolüne uymuyor" diyerek açtığı dava ilk kez gündeme geldiğinde, her iki taraf haberleri yalanlamıştı.

Önce Mustafa Sandal, hemen ardından ise Emina Jahovic iddiaların asılsız olduğunu ve aralarında bir kriz bulunmadığını dile getirmişti. Ancak gelinen noktada, o dönem yalanlanan dava dosyasının mahkeme kararıyla sonuçlandığı ve tarafların avukatlar aracılığıyla hukuk savaşı verdiği kesinleşti.

Magazin dünyasında örnek boşanma olarak gösterilen Sandal-Jahovic ayrılığı, finansal yükümlülükler devreye girince icralık bir hesaplaşmaya dönüştü. Bu olay, ünlüler dünyasında anlaşmalı boşanmaların kağıt üzerinde kalabildiğinin en taze kanıtı.