Güzide Duran boşanıyor! Fikret Orman tanık olarak dinlendi

YASAK AŞK VE TEKTAŞ KRİZİ

Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasındaki boşandıkları yönündeki iddialar geçtiğimiz aylarda Duran'ın "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" açıklamasıyla doğrulanmıştı. Bu süreçte magazin kulisleri, özellikle Duran'ın adı üzerinden yürütülen çeşitli iddialarla sarsıldı.

Dava süreci devam ederken Güzide Duran'ın adı, tanık kürsüsüne çıkan ve çıkacak olan isimlerle çeşitli iddialara karışmıştı. Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri o dönem sert bir dille yalanlamış; "Bir kadının normal arkadaşı olabilir" diyerek iddiaları umursamadığını belirtmişti.