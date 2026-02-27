Güzide Duran boşanıyor! Fikret Orman tanık olarak dinlendi
Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasındaki çekişmeli boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi.
MAHKEMEDE 40 DAKİKALIK KRİTİK İFADE
Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Adnan Aksoy'un tanığı olarak çağrılan Fikret Orman, yaklaşık 40 dakika boyunca kürsüde kalarak ifade verdi.
OKAN BURUK DA DİNLENENECEK
Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.