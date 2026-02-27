2 çocuk annesi Bengü'den yeni aşka yeşil ışık

Geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliğini sonlandıran pop müziğin sevilen isimlerinden Bengü, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı, kalbinin aşka kapalı olmadığını itiraf etti.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Bengü, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Boşanma sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, Sevgililer Günü'nde yaptığı "Yalnızlar Günü neden yok?" çıkışıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre samimi tavırlarıyla dikkat çeken Bengü, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun sinyallerini verdi. Bengü Etiler'de objektiflere yansıdı

"DAHA GENCİZ KADER KISMET BU İŞLER" Geçtiğimiz haftalarda "Bekârlık sultanlıktır" sözleriyle gündem olan Bengü, bu ifadelerinin şaka olduğunu söyledi. Etiler sokaklarında muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, aşka kapıları kapatmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bekârlık sultanlıktır demiştim ama o şakaydı. Aşka kalbimizi kapatmadık. Kader kısmet bu işler... Daha genciz." Bu sözleriyle evliliğin ardından aşka küsmediğini vurgulayan Bengü, yeni bir ilişkiye açık olduğunun da mesajını verdi. Bengü ve eski eşi Selim Selimoğlu

KONSERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturan ve bu Zeynep ile Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü, boşanma sonrası hayatının merkezine çocuklarını aldığını ifade etmişti. Kaynak: Instagram