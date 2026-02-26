Tülin Şahin'in soyadı değişikliği talebine mahkemeden ret

SOYADI DAVASINDA USÜL ENGELİ

Mahkeme, davanın görülebilmesi için biyolojik baba Pedro de Noronha'nın davaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek Şahin'e iki haftalık süre verdi. Ancak Şahin bu süre içinde gerekli işlemleri tamamlamayınca dava usulden reddedildi.