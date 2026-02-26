Tülin Şahin'in soyadı değişikliği talebine mahkemeden ret
Ünlü model Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın kendi soyadını taşıması için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ancak mahkeme, babanın davaya dahil edilmemesi nedeniyle başvuruyu usulden reddetti.
Ünlü model ve moda tasarımcısı Tülin Şahin, kızı Siena Leyla'nın soyadının değiştirilmesi için açtığı dava sonuçsuz kaldı.
2018 yılında Portekizli yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlayan Şahin, Kasım 2019'da dünyaya gelen kızına annelik sevincini yaşamıştı. Ancak çiftin birlikteliği kısa sürede sona ermişti.
AD VE SOYAD DEĞİŞTİRME TALEBİ
Ayrılığın ardından Şahin, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının nüfus kaydındaki ad ve soyadının değiştirilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, çocuğun mevcut adı "Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha"nun toplumsal ve hukuki açıdan karışıklıklara yol açtığı belirtilerek adının "Leyla Siena Şahin" olarak değiştirilmesi istendi.