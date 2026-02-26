CANLI YAYIN

Tülin Şahin'in soyadı değişikliği talebine mahkemeden ret

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tülin Şahin'in soyadı değişikliği talebine mahkemeden ret

Ünlü model Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın kendi soyadını taşıması için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ancak mahkeme, babanın davaya dahil edilmemesi nedeniyle başvuruyu usulden reddetti.

Ünlü model ve moda tasarımcısı Tülin Şahin, kızı Siena Leyla'nın soyadının değiştirilmesi için açtığı dava sonuçsuz kaldı.

Kaynak: A Haber arşiv

2018 yılında Portekizli yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlayan Şahin, Kasım 2019'da dünyaya gelen kızına annelik sevincini yaşamıştı. Ancak çiftin birlikteliği kısa sürede sona ermişti.

Kaynak: Instagram

AD VE SOYAD DEĞİŞTİRME TALEBİ

Ayrılığın ardından Şahin, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının nüfus kaydındaki ad ve soyadının değiştirilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, çocuğun mevcut adı "Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha"nun toplumsal ve hukuki açıdan karışıklıklara yol açtığı belirtilerek adının "Leyla Siena Şahin" olarak değiştirilmesi istendi.

Kaynak: A Haber arşiv

SOYADI DAVASINDA USÜL ENGELİ

Mahkeme, davanın görülebilmesi için biyolojik baba Pedro de Noronha'nın davaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek Şahin'e iki haftalık süre verdi. Ancak Şahin bu süre içinde gerekli işlemleri tamamlamayınca dava usulden reddedildi.

Kaynak: Sosyal medya

NELER YAŞANMIŞTI?

2024 yılında da taraflar mahkemelik olmuş, Siena Leyla'nın babasına gösterilmediği iddiası gündeme gelmişti. Mahkeme, baba Pedro de Noronha'yu haklı bularak, Şahin'in çocuğu babaya göstermemesi nedeniyle 3 gün disiplin hapsine tabi tutulmasına karar vermişti. Karar, Şahin'in avukatı aracılığıyla itiraz edilmişti.

TÜLİN ŞAHİN HAKKINDA

Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Aralık 1980, Odense, Danimarka

Memleketi: Sivas

Lakabı: "Sivaslı Cindy" (Cindy Crawford'a benzerliği nedeniyle)

Bildikleri Diller: İngilizce, Danca, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın