Metin Özülkü ameliyat oldu! Hastaneden paylaşım geldi

Türk pop müziğinin usta sanatçısı Metin Özülkü, uzun süredir ertelediği sağlık sorunu için ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sanatçı, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti.

Usta sanatçı Metin Özülkü, geçirdiği ameliyatla gündeme geldi. Uzun süredir yaşadığı bir sağlık sorununu ertelediğini belirten sanatçı, operasyon sonrası hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi. Özülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Metin Özülkü'nün hastane odasında yaptığı paylaşım / Kaynak: Instagram "HER ŞEY GAYET YOLUNDA" Ünlü müzisyen, ameliyatın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte hastane odasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Özülkü, "Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda" sözleriyle hayranlarına iyi olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI Sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Müzik dünyasından birçok isim ile hayranları, yorumlar aracılığıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sevenleri, Özülkü'nün bir an önce sağlığına tamamen kavuşmasını temenni etti.