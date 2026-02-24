Kuruluş Orhan'ın en tatlı misafiri: Çağrı Şensoy kızına Oba'yı gezdirdi

Öte yandan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, hem kariyerlerindeki başarıları hem de gözlerden uzak, uyumlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN CERKUTAY KİMDİR?

Cerkutay, Osman Bey'in en yakın alplerinden ve yoldaşlarından biridir. Düşman elinde büyüyen bir yiğit, şimdi obanın sevilen beyi. Kılıcıyla yeni toprakları, kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.