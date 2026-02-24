Kuruluş Orhan'ın en tatlı misafiri: Çağrı Şensoy kızına Oba'yı gezdirdi
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Orhan dizisinde "Cerkutay" karakterini canlandırdıran Çağrı Şensoy, hafta sonunu minik kızı Yaz ile sette geçirdi. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan dizisinin başarılı oyuncusu Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, 2023 yılında Bolu'da gerçekleştirdikleri kır düğünüyle hayatlarını birleştirmişti. Çiftin nikâh şahitliğini ise oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu üstlenmişti.
Evliliklerinin ardından kız bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevince boğan ünlü çift, geçtiğimiz yıl "Yaz" adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Sosyal medyada sık sık aile pozlarını paylaşan Şensoy çifti, bu kez hafta sonunu dizinin setinde geçirdi.
SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Minik Yaz, babasının rol aldığı seti adeta keşfe çıktı. Çekimlerin yapıldığı obaları gezen, set alanındaki hayvanları severek keyifli anlar yaşayan Yaz bebek, neşesiyle dikkat çekti.