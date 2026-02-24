Ali Tutal son yolculuğuna uğurlanıyor! Nuri Alço yalnız bırakmadı

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimi Ali Tutal geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta oyuncunun vefatı duyuruldu. Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Instagram Diyarbakır'da 1950'de dünyaya gelen Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok televizyon dizisinde oynadı.