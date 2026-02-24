Ali Tutal son yolculuğuna uğurlandı! Kızı gözyaşlarını tutamadı
Geçirdiği beyin kanaması sonrası bir aydır tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal, Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tutal'ın kızı Duçem gözyaşlarına boğulurken konuşmakta zorlandı. Duçem, babasına verdiği sözü dile getirdi.
Türk sinemasına 1976 yılında yer aldığı 'İzin' isimli film ile adım atan Ali Tutal, 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. 22 Şubat'ta yaşamını yitiren Tutal için ilk tören Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.
Törene Halil Ergün, Nur Sürer, Gani Şavata, yönetmen ve yapımcı Ömer Uğur'un yanı sıra oyuncunun aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda sinemasever katıldı. Anma töreninin ardından Tutal için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Buradaki törene ise sanatçı Nuri Alço, Berhan Şimşek, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile ailesi ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Tutal, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Tutal; 'Geniş Aile', 'Güneşi Gördüm', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarla tanınıyordu.