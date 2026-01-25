Usta tiyatrocu Haldun Dormen'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Sanat hayatı boyunca tiyatroya sayısız eser ve öğrenci kazandıran Haldun Dormen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte detaylar...
Türk Tiyatrosu'nun duayen sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti.
"TARİFSİZ ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vefat haberini, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadeleriyle duyurmuştu.
USTAYA VEDA
Sanat hayatı boyunca tiyatroya sayısız eser ve öğrenci kazandıran Haldun Dormen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
"BİZLER YAŞADIĞI SÜRECE YILDIZIN HEP PARLAYACAK"
Usta sanatçı için konuşma yapanlar arasında yıllarıdır dostu olan Erol Evgin de vardı.
Evgin konuşmakta zorlanarak şu ifadeleri aktardı:
"Haldun Dormen hayranıyım. Modern Türk tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Geçen hafta yoğun bakımda ziyaret ettim, son bir kez vedalaşmışız demek ki. Dostluğumuz hiç bitmeyecek. Bizler öğrencilerin yaşadığı sürece senin yıldızın hep parlayacak"
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de Batılı anlamda tiyatro ve müzikalin önemli temsilcilerinden biri olarak Türk tiyatrosuna damga vuran sanatçı, Kıbrıslı iş adamı Sait Ömer Bey ile İstanbullu bir paşanın kızı Nimet Rüştü Hanımın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Dormen, çocukken İstanbul'a yerleşti, lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı.
"DEVLET SANATÇISI" UNVANINI 1998'DE ALDI
Erken yaşta tiyatroya merak duyan Dormen, ABD'de Yale Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Hollywood ve New York'ta edindiği tecrübelerle Türkiye'ye dönen sanatçı, Muhsin Ertuğrul'un davetiyle "Cinayet Var" oyunuyla sahnelere adım attı.
Haldun Dormen'in 1955'te kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatro tarihinde dönüm noktası oldu.
"Cep Tiyatrosu" geleneğinin kurucusu olan Dormen, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Günaydın ve Füsun Erbulak gibi isimleri keşfederek tiyatroda bir "Dormen Ekolü" oluşturdu.
Usta sanatçının 1961'de sahneye koyduğu "Sokak Kızı İrma" müzikali, Türkiye'de batılı anlamdaki ilk müzikal olarak tarihe geçti. Dormen, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Bülbülleri", "Lüküs Hayat" oyunları ile müzikal tiyatronun halk ile buluşmasını sağladı.
"Bozuk Düzen" ve "Güzel Bir Gün İçin" filmlerinde yönetmen koltuğunda yer alan Dormen, 1966'da Altın Portakal'da "Bozuk Düzen" ile "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Müşfik Kenter) ödüllerini kazandı.
Sanatçının, "Güzel Bir Gün İçin" filmi, 1967'de 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Komedi Filmi", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Erol Günaydın) ödüllerinin sahibi oldu.