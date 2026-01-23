Cenaze programı netleşti: Haldun Dormen'in vasiyeti yerine getirilecek
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının cenaze programı da netlik kazandı. Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 98 yaşında hayata veda etti. Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edilen Dormen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ACI HABERİ OĞLU DUYURDU
Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duyurdu. Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan usta isme, sanat camiasından peş peşe veda paylaşımları geldi.
CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Devlet Sanatçısı unvanına sahip Dormen için düzenlenecek anma ve cenaze töreninin programı da netleşti. Usta sanatçının cenazesi, ailesi, yakınları ve tiyatro camiasının katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Sanatçı için ilk tören kendi vasiyeti doğrultusunda, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30'da, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
AİLE KABRİSTANINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Anma töreninin ardından Dormen'in naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürülecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.