İbrahim Tatlıses İzmir’de ifade verdi

17 Ocak 2026, Cumartesi
Giriş: 17.01.2026 10:02
İzmir’de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile eski menajeri Şule Yazar arasında yaşanan hukuki süreç gündeme geldi. Şule Yazar’ın yaptığı suç duyurusu üzerine Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi. Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.

