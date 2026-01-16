Bestemsu Özdemir'in annelik sevinci! Bebeğiyle ilk kare geldi
Bestemsu Özdemir ve eşi Ersin Görkem cephesinden beklenen müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yaz sade bir törenle nikah masasına oturan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin oğulları için Sarp Marco adını tercih ettiği ortaya çıktı.
Kara Para Aşk dizisiyle tanınan, ardından Meryem, Kirli Sepeti ve son olarak İnci Taneleri dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, 2025 yılına hem kariyer hem de özel hayatında önemli gelişmelerle damga vurdu.
Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile olan birlikteliğini 25 Ağustos 2025'te Fethiye'de sade bir nikâh töreniyle evlilikle taçlandırmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ani evlilik kararı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
ERKEN SÜRPRİZ!
Düğün sırasında yaklaşık 4 aylık hamile olduğu konuşulan, ünlü isimden sevindiren haber geldi. Snop Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem çifti, 11 Ocak Pazar günü oğullarını kucaklarına aldı.
İŞTE OĞLUNA VERDİĞİ İSİM
35. haftada dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftin oğullarına verdikleri isim de dikkat çekti. Ünlü çift, bebeklerine Sarp Marco adını verdi.
Hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme adım atan Bestemsu Özdemir'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme
- MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor
- Aşırı tuzlu çorbaya çözüm: İçine eklenen bir miktar sıvı tadı düzeltiyor
- Toprak altındaki tarih! 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı
- Yeni nesil tuşlu telefon tanıtıldı: Clicks Communicator geliyor
- Yumurta haşlamada yeni teknik! Kürdan yöntemi dağılmayı önlüyor
- Eklemleri korumanın gerçek yolu! Hareket etmek ilaçtan daha etkili çıktı
- NASA Ay rotasını paylaştı! Artemis II uçuşu şubatta yapılacak
- 16 Ocak Cuma hutbesi konusu: Din istismarına ve aşırılığa dikkat çekildi
- PlayStation Plus ocak 2026 oyunları belli oldu! İşte gelecek yapımlar
- Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?
- Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti