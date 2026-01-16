16 Ocak 2026, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 12:15
Bestemsu Özdemir’in annelik sevinci! Bebeğiyle ilk kare geldi

Bestemsu Özdemir ve eşi Ersin Görkem cephesinden beklenen müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yaz sade bir törenle nikah masasına oturan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin oğulları için Sarp Marco adını tercih ettiği ortaya çıktı.

Kara Para Aşk dizisiyle tanınan, ardından Meryem, Kirli Sepeti ve son olarak İnci Taneleri dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, 2025 yılına hem kariyer hem de özel hayatında önemli gelişmelerle damga vurdu.

Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile olan birlikteliğini 25 Ağustos 2025'te Fethiye'de sade bir nikâh töreniyle evlilikle taçlandırmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ani evlilik kararı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

ERKEN SÜRPRİZ!

Düğün sırasında yaklaşık 4 aylık hamile olduğu konuşulan, ünlü isimden sevindiren haber geldi. Snop Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem çifti, 11 Ocak Pazar günü oğullarını kucaklarına aldı.

İŞTE OĞLUNA VERDİĞİ İSİM

35. haftada dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftin oğullarına verdikleri isim de dikkat çekti. Ünlü çift, bebeklerine Sarp Marco adını verdi.

Hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme adım atan Bestemsu Özdemir'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

