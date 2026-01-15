15 Ocak 2026, Perşembe
Kobra Murat adliyede! "İhale ile ev aldık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.01.2026 17:00
Lüks yaşantısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, İstanbul Adalet Sarayı’nda objektiflere yansıdı. Adliye ziyaretine dair konuşan ünlü şarkıcı, "İhale ile ev aldık. Onun parasını yatırmaya geldim" dedi.

Roman müziğinin popüler isimlerinden Kobra Murat, lüks yaşantısıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Daha önce "18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var" açıklamasıyla dikkat çeken Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle de uzun süre konuşulmuştu.

Kobra Murat adıyla bilinen Murat Divandiler, bu kez Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda objektiflere yansıdı.

Kobra Murat adliyede görüntülendi / İHAKobra Murat adliyede görüntülendi / İHA

"İHALE İLE EV ALDIK"

Ünlü isim, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.

