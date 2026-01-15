Fatih Ürek’in sağlığında umut veren gelişme! Avukatı açıklama yaptı

15 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 09:19
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası, aylardır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in avukatı, tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini açıkladı.

15 Ekim'de evinde rahatsızlanan Fatih Ürek'in kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye sevk edilmişti.

O günden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçının durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medyada hızla yayılan "Fatih Ürek öldü" iddiaları, sanatçının sevenleri arasında büyük endişe yaratmıştı.

Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan bu iddialar üzerine Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaparak söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Siliv, yaptığı açıklamada sanatçının hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil seyrettiğini belirtmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Son olarak sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğü, doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı ve sürecin kısmi olarak olumlu ilerlediği ifade edildi.

"SÜREÇ KISMİ OLARAK OLUMLU"

Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini söyledi:

"Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek'in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz."

