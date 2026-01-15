Bergüzar Korel’den Ufuk Özkan’a destek: Donör çağrısı yaptı

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama kardeşi Umut Özkan'dan gelmişti.