15 Ocak 2026, Perşembe
Bergüzar Korel'den Ufuk Özkan'a destek: Donör çağrısı yaptı

Bergüzar Korel'den Ufuk Özkan’a destek: Donör çağrısı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 08:55
Bergüzar Korel’den Ufuk Özkan’a destek: Donör çağrısı yaptı

Karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan için doktorlar kısa süre önce karaciğer nakli kararı aldı. Uygun donör bekleyen ünlü oyuncuya en büyük moral, "Geniş Aile" dizisindeki arkadaşlarından geldi. Öte yandan ünlü oyuncu Bergüzar Korel de kampanyaya kayıtsız kalmadı.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama kardeşi Umut Özkan'dan gelmişti.

Kaynak: Instagram

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Umut Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada ağabeyinin uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek, son tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiğini duyurmuştu. Doktorların organ nakli kararı aldığını açıklayan Özkan, uygun donör beklendiğini ifade ederek kamuoyundan dua ve destek istemişti.

ʺGeniş Aileʺ dizisindeki rol arkadaşlarından moral ziyareti! ʺGeniş Aileʺ dizisindeki rol arkadaşlarından moral ziyareti!

HASTANEDEKİ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı, "Geniş Aile" dizisinden eski rol arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel hastanede ziyaret etti. Ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Tanış, "Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk'u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" notunu düştü.

Özkan'ın son hali ise sevenlerini derinden üzdü.

Kaynak: Instagram

DONÖR ARAYIŞI BAŞLATILDI

Açıklamanın ardından sosyal medyada Ufuk Özkan için donör arayışı başlatıldı. Kampanya kapsamında;

0 veya B kan grubuna sahip, 18–65 yaş aralığında, Kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllü donörlerin iletişime geçmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Instagram

SANAT CAMİASINDAN DESTEK

Donör çağrısı sanat dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kampanyayı Instagram hesabından paylaşarak Ufuk Özkan'a destek verdi.

Sanat camiası ve sevenleri Özkan'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.

