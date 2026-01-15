Bergüzar Korel'den Ufuk Özkan’a destek: Donör çağrısı yaptı
Karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan için doktorlar kısa süre önce karaciğer nakli kararı aldı. Uygun donör bekleyen ünlü oyuncuya en büyük moral, "Geniş Aile" dizisindeki arkadaşlarından geldi. Öte yandan ünlü oyuncu Bergüzar Korel de kampanyaya kayıtsız kalmadı.
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama kardeşi Umut Özkan'dan gelmişti.
KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Umut Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada ağabeyinin uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek, son tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiğini duyurmuştu. Doktorların organ nakli kararı aldığını açıklayan Özkan, uygun donör beklendiğini ifade ederek kamuoyundan dua ve destek istemişti.
HASTANEDEKİ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı, "Geniş Aile" dizisinden eski rol arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel hastanede ziyaret etti. Ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Tanış, "Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk'u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" notunu düştü.
Özkan'ın son hali ise sevenlerini derinden üzdü.
DONÖR ARAYIŞI BAŞLATILDI
Açıklamanın ardından sosyal medyada Ufuk Özkan için donör arayışı başlatıldı. Kampanya kapsamında;
0 veya B kan grubuna sahip, 18–65 yaş aralığında, Kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllü donörlerin iletişime geçmesi çağrısında bulunuldu.
SANAT CAMİASINDAN DESTEK
Donör çağrısı sanat dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kampanyayı Instagram hesabından paylaşarak Ufuk Özkan'a destek verdi.
Sanat camiası ve sevenleri Özkan'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WMO’dan korkutan rapor: 2025 en sıcak 3 yıl arasında
- Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması
- Sibirya soğukları bastırıyor! MGM'den yeni harita: İstanbul'a kar o tarihte dönüyor
- TCMB 2026 ilk faiz kararı için geri sayım: Ocak toplantı tarihi belli oldu
- Miraç Kandili mesajları 2026: Dualı, anlamlı ve resimli kandil mesajları ve sözleri
- Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu! Türkiye’den o rota listede
- Kilosu 109 dolar! Dünyanın en pahalı pirinci: Yıkanmıyor, hastalıktan koruyor
- Sokak lezzeti artık mutfağınızda! Çıtır çıtır tam ölçülü lokma tarifi
- Gerçek olduğu kanıtlandı! Ay’dan gelen tohumlar dünyada ağaç oldu
- Olumsuz düşünceler sonuçları etkiliyor: Zihinsel döngüyü kırmanın 5 yolu
- Apple Creator Studio tanıtıldı! İçerik üreticileri için hepsi bir arada
- 2026 GUY kılavuzu: ÖSYM Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı başvuruları başladı