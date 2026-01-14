Pınar Altuğ'u isyan ettiren mesajlar: Para istedi, beddua etti
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına gelen bir para talebini paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşmıştı. Altuğ, bu kez de yardımda bulunmadığı gerekçesiyle kendisine gönderilen "beddua" içerikli mesajı ifşa etti.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son günlerde sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen mesajlarla gündem oluyor...
Altuğ, bir takipçisinin zor durumda olduğunu belirterek tam 450 bin TL yardım istediği bir mesaj göndermişti.
"BENCE SAYI SAYMAYI BİLMİYOR"
"Merhaba Pınar Hanım, 2 gün önce dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıym, 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum, bana yardımcı olabilir misiniz? 450 bin lira zararım var." diyen takipçisine Pınar Altuğ'dan şu şekilde yanıt gelmişti:
"Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor"
BU KEZ 'BEDDUA' MESAJI GELDİ!
Pınar Altuğ son olarak başka bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı. Bir kullanıcı Altuğ, para göndermediği için sitem ederek 'beddua' etti:
"Seni eskiden çok severdim. Çocuklar duymasın filminden sana aşıktım. Ne kadar hanım hanım bir kadın derdim ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı, bir çanta paran. Umarım Allahtan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım. Seni takipten çıkarıyorum."
"HERKES BİR GÜZEL DELİRDİ"
Altuğ ise, mesajı hesabında yayınlayarak, "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın rekor tazeledi: Gümüş tarihi zirveyle güne yüzde 5’lik yükselişle başladı!
- Tarım Kredi’de haftanın indirimleri belli oldu: İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi
- 9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada
- Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün
- Acıya karşı daha dayanıklılar! Kızıl saçlıların biyolojik sırrı: Feomelanin
- A.B.İ dizisinin kilit ismi: Sinan Tuzcu’nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
- A.B.İ. dizisinde Melek’i oynuyor! Asude Kalebek hayatı ve rol aldığı yapımlar
- Eğitime kar engeli! 14 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil olacak?
- Kalandar Gecesi nedir, neler yapılır? Karadeniz geleneği 14 Ocak’ta kutlanıyor
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
- Bilim ortaya koydu: Günlük kullanılan kelimeler kişilik haritası çiziyor
- Besin piramidi değişti! Temel besinler artık sebze ve meyve değil