14 Ocak 2026, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Pınar Altuğ'u isyan ettiren mesajlar: Para istedi, beddua etti

Pınar Altuğ'u isyan ettiren mesajlar: Para istedi, beddua etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2026 12:16
Pınar Altuğ’u isyan ettiren mesajlar: Para istedi, beddua etti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına gelen bir para talebini paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşmıştı. Altuğ, bu kez de yardımda bulunmadığı gerekçesiyle kendisine gönderilen "beddua" içerikli mesajı ifşa etti.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son günlerde sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen mesajlarla gündem oluyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Altuğ, bir takipçisinin zor durumda olduğunu belirterek tam 450 bin TL yardım istediği bir mesaj göndermişti.

"BENCE SAYI SAYMAYI BİLMİYOR"

"Merhaba Pınar Hanım, 2 gün önce dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıym, 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum, bana yardımcı olabilir misiniz? 450 bin lira zararım var." diyen takipçisine Pınar Altuğ'dan şu şekilde yanıt gelmişti:

"Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BU KEZ 'BEDDUA' MESAJI GELDİ!

Pınar Altuğ son olarak başka bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı. Bir kullanıcı Altuğ, para göndermediği için sitem ederek 'beddua' etti:

"Seni eskiden çok severdim. Çocuklar duymasın filminden sana aşıktım. Ne kadar hanım hanım bir kadın derdim ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı, bir çanta paran. Umarım Allahtan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım. Seni takipten çıkarıyorum."

"HERKES BİR GÜZEL DELİRDİ"

Altuğ ise, mesajı hesabında yayınlayarak, "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör