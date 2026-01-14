Pınar Altuğ’u isyan ettiren mesajlar: Para istedi, beddua etti

BU KEZ 'BEDDUA' MESAJI GELDİ!

Pınar Altuğ son olarak başka bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaştı. Bir kullanıcı Altuğ, para göndermediği için sitem ederek 'beddua' etti:

"Seni eskiden çok severdim. Çocuklar duymasın filminden sana aşıktım. Ne kadar hanım hanım bir kadın derdim ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı, bir çanta paran. Umarım Allahtan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım. Seni takipten çıkarıyorum."

"HERKES BİR GÜZEL DELİRDİ"

Altuğ ise, mesajı hesabında yayınlayarak, "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" sözleriyle tepki gösterdi. Kaynak: Instagram