"Haldun Dormen hayatını kaybetti" iddiasına oğlundan jet açıklama
Enfeksiyon nedeniyle bir süredir tedavi altında olan ve önceki gün entübe edildiği öğrenilen Haldun Dormen hakkında ortaya atılan "hayatını kaybetti" iddialarına sanatçının oğlu Ömer Dormen'den açıklama geldi.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki usta sanatçının önceki gün entübe edildiği öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilmeye başlandı.
Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada ve bazı platformlarda Haldun Dormen'in hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Kısa sürede yayılan bu söylentiler, sanat camiası ve sevenleri arasında endişeye neden oldu.
"BU TÜR HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
Sosyal medyada gündem olan vefat iddiaları sonrası Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den açıklama geldi.
Herkese iyi dilekleri için teşekkür eden Dormen, "Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.
Haldun Dormen'in durumunun stabil olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini söyleyen Dormen, "Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.
