"Haldun Dormen hayatını kaybetti" iddiasına oğlundan jet açıklama

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen / Kaynak: Sosyal medya

"BU TÜR HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sosyal medyada gündem olan vefat iddiaları sonrası Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den açıklama geldi.

Herkese iyi dilekleri için teşekkür eden Dormen, "Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Haldun Dormen'in durumunun stabil olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini söyleyen Dormen, "Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.