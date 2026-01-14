Bradley Cooper’dan olay itiraf: Annem bir Türk dizisine bağımlı!
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesi Gloria Cooper hakkında yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Ünlü aktör, annesinin bir Türk dizisine adeta bağımlı olduğunu ve dizinin başrol oyuncusuna büyük bir hayranlık duyduğunu söyleyerek izleyenleri şaşkına çevirdi.
Hollywood'un en karizmatik isimlerinden biri olan, Oscar ve Altın Küre adaylıklarıyla başarısını kanıtlayan Bradley Cooper, konuk olduğu Joe Rogan Experience programında yaptığı açıklamalarla izleyenleri adeta ters köşe yaptı.
Özel hayatı ve ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü aktör, annesi Gloria Cooper'ın karantina döneminden bu yana tam bir Türk dizisi tutkunu olduğunu açıkladı.
Cooper'ın anlattıklarına göre bu ilgi sıradan bir izleyicilikten çok daha fazlası. Annesi Gloria'nın favori Türk dizisinin bölümlerini neredeyse ezbere bildiğini söyleyen ünlü oyuncu, bu durumun kendisini bile şaşırttığını dile getirdi.
360 Bölümü En Az 5 Kez İzlemiş
Bradley Cooper, annesinin 2018 yılında Türkiye'de büyük bir fenomene dönüşen "Erkenci Kuş" dizisine olan hayranlığını şu sözlerle anlattı:
"Annem dizinin 360 bölümünün her birini en az 4-5 kere izledi."
Diziyi Türkçe olarak, İngilizce altyazıyla takip eden Gloria Cooper'ın bu tutkusu, Bradley Cooper'ı da ekran başına çekmiş. Ünlü aktör, annesinin ilgisi sayesinde kendisinin de dizinin bazı bölümlerini izlediğini ve yapımdan etkilendiğini söyledi.
Can Yaman'ı Görünce: "Evet İşte Bu O!"
Program sırasında ekrana yansıtılan Erkenci Kuş sahnelerini izleyen Cooper, Can Yaman'ı işaret ederek "Evet işte bu o!" ifadelerini kullandı. Annesinin Can Yaman'ı kendisine "Dünyadaki en iyi aktör" olarak tanıttığını söyleyen Cooper, dizinin başrolleri Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.
Ünlü aktör, "Dizi gerçekten iyi. Ben de izliyorum. Dizide oynayan adam da kadın da çok iyi" diyerek Türk oyuncuların performansını övdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın rekor tazeledi: Gümüş tarihi zirveyle güne yüzde 5’lik yükselişle başladı!
- Tarım Kredi’de haftanın indirimleri belli oldu: İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi
- 9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada
- Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün
- Acıya karşı daha dayanıklılar! Kızıl saçlıların biyolojik sırrı: Feomelanin
- A.B.İ dizisinin kilit ismi: Sinan Tuzcu’nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
- A.B.İ. dizisinde Melek’i oynuyor! Asude Kalebek hayatı ve rol aldığı yapımlar
- Eğitime kar engeli! 14 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil olacak?
- Kalandar Gecesi nedir, neler yapılır? Karadeniz geleneği 14 Ocak’ta kutlanıyor
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
- Bilim ortaya koydu: Günlük kullanılan kelimeler kişilik haritası çiziyor
- Besin piramidi değişti! Temel besinler artık sebze ve meyve değil