Bradley Cooper’dan olay itiraf: Annem bir Türk dizisine bağımlı!

Can Yaman'ı Görünce: "Evet İşte Bu O!"

Program sırasında ekrana yansıtılan Erkenci Kuş sahnelerini izleyen Cooper, Can Yaman'ı işaret ederek "Evet işte bu o!" ifadelerini kullandı. Annesinin Can Yaman'ı kendisine "Dünyadaki en iyi aktör" olarak tanıttığını söyleyen Cooper, dizinin başrolleri Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

Ünlü aktör, "Dizi gerçekten iyi. Ben de izliyorum. Dizide oynayan adam da kadın da çok iyi" diyerek Türk oyuncuların performansını övdü.