Survivor 2026’da şok konsey kararı: Almeda Baylan ateş püskürdü

Kaynak: Sosyal medya

LİNA ELEME POTASINDA

Kıran kırana geçen mücadelede son dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler olurken, mağlubiyeti yaşayan gönüllüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda mavi takımdan Lina, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Takım arkadaşlarının oy birliğiyle Lina'nın adını yazması, adadaki dengeleri bir anda değiştirdi.

