Survivor 2026’da şok konsey kararı: Almeda Baylan ateş püskürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 10:50
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda mavi takımdan Lina, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'a damga vurmuş isimlerden Almeda Baylan da potaya giren Lina'ya destek verip, gönüllüler takımına sert tepki gösterdi.

1 Ocak akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2026, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada tansiyon giderek yükselirken, yeni hafta kıran kırana geçen mücadelelerle başladı.

LİNA ELEME POTASINDA

Kıran kırana geçen mücadelede son dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler olurken, mağlubiyeti yaşayan gönüllüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda mavi takımdan Lina, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Takım arkadaşlarının oy birliğiyle Lina'nın adını yazması, adadaki dengeleri bir anda değiştirdi.

ALMEDA BAYLAN TARAFINI BELLİ ETTİ

Survivor'a geçmiş sezonlarda damga vuran ve All Star 2025'te diskalifiye olarak yarışmaya veda eden Almeda Baylan, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Eski Survivor Almeda Baylan'ın sosyal medya paylaşımı Eski Survivor Almeda Baylan'ın sosyal medya paylaşımı

"ÇOK TANIDIK GELDİ"

Lina'nın eleme adayı olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baylan, gönüllüler takımıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Baylan paylaşımında, "Çok tanıdık geldi. Çok sinsiler çoook. Devam Lina, duruşunu sevdim kız" ifadelerini kullanarak Lina'ya destek verdi.

Eski Survivor Almeda Baylan'ın sosyal medya paylaşımı Eski Survivor Almeda Baylan'ın sosyal medya paylaşımı

