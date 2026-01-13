Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu operasyonlarına tam destek: "Alnım açık başım dik"
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK FUHŞA TEŞVİK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
MÜFTÜOĞLU GÖZALTINDA
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
OKTAY KAYNARCA'DAN BASIN AÇIKLAMASI
"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK"
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Bebek Oteli" kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir.
Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullanmıştır.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM
Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.
Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme", "fuhuşa teşvik", "fuhuşa aracılık" ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.
