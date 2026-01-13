Mehmet Aslantuğ’dan sonra yeni sayfa! Arzum Onan evliliğe göz kırptı

Kaynak: SABAH

"Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği tescilli güzel Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın martta ikinci yılını dolduracak kıtalararası aşkları mutlu mesut devam ediyor. Hatta son günlerdeki gelişmelere bakılırsa, aşıkları mutlu son bekliyor! Orkan Özkan, yaklaşık 20 gün önce Los Angeles'tan İstanbul'a gelmiş, yeni yıla da birlikte girmişlerdi.

Öğrendim ki, Abant'ta bir otelde yılbaşını kutlayan çiftin yanında aile büyükleri de varmış. Özel günlerdeki kutlamalarda aileler işin içine girdiyse nikah masasına oturmaları yakındır.