Mehmet Aslantuğ’dan sonra yeni sayfa! Arzum Onan evliliğe göz kırptı

13 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 09:32
Arzum Onan ile iş insanı Orkan Özkan cephesinden gelen son gelişmeler, "Evlilik yakın mı?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kıtalararası aşklarını gözlerden uzak ama dolu dizgin yaşayan ünlü çift, son hamleleriyle magazin kulislerini hareketlendirdi.

Arzum Onan ile iş insanı Orkan Özkan'ın yaklaşık iki yıldır süren kıtalararası aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Los Angeles'ta yaşayan Orkan Özkan ile Türkiye'de yaşamını sürdüren Arzum Onan'ın, aile büyüklerini de sürece dahil ederek çıktıkları Abant kaçamağı dikkatlerden kaçmadı. Doğayla iç içe geçen bu özel buluşmanın, çiftin ilişkisini bir adım daha ileri taşıdığı konuşuluyor.

Özellikle çocukların da yer aldığı ve ilişkilerine onay verdiği bu buluşma, "büyük kararın" habercisi olarak yorumlandı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt da bugünkü köşesinde "Güzel aşk mutlu sona gidiyor" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Arzum Onan ile Orkan Özkan'ın ilişkisinin ciddi bir noktaya geldiğini belirtti.

"Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği tescilli güzel Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın martta ikinci yılını dolduracak kıtalararası aşkları mutlu mesut devam ediyor. Hatta son günlerdeki gelişmelere bakılırsa, aşıkları mutlu son bekliyor! Orkan Özkan, yaklaşık 20 gün önce Los Angeles'tan İstanbul'a gelmiş, yeni yıla da birlikte girmişlerdi.

Öğrendim ki, Abant'ta bir otelde yılbaşını kutlayan çiftin yanında aile büyükleri de varmış. Özel günlerdeki kutlamalarda aileler işin içine girdiyse nikah masasına oturmaları yakındır.

Ayrıca Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'tan olan oğlu Can'ın Orkan Bey'le, Orkan Bey'in ilk evliliğinden olan iki kızının da Arzum Onan'la arasının gayet iyi olduğunu duydum. Yani evlilik için önlerinde engel yok gibi görünüyor. Bu arada aşıklar, yakın arkadaşları Sabi Totah'ın doğum gününü kutlamak için Londra'da.

Hem arkadaşlarını doğum gününde yalnız bırakmadılar hem de Londra'da tatil yapıyorlar. Bugün İstanbul'a dönecekler ve yarın da Orkan Bey Los Angeles'a gidecek. Ve aralarına yine hasretlik girecek. Bakalım bu hasretliğe, ne zaman tamamen son verecekler..."

