Cansever’den müjdeli haber: Lösemiyi yendi, sağlığına kavuştu!

"SAĞLIKLIYIM ARTIK"

Son paylaşımında "Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber." diyen Cansever bu sefer mutlu haberi verdi.

Hastalığı yendiğini Cansever, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.

Kaynak: Instagram