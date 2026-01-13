Cansever'den müjdeli haber: Lösemiyi yendi, sağlığına kavuştu!
Cansever, geçtiğimiz aylarda kendisine konulan lösemi (kan kanseri) teşhisinin ardından tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu.
'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hastalığı nedeniyle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyen isim sözlerine, "29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Cansever bir başka paylaşımına ise "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım" şeklinde devam etmişti.
"SAĞLIKLIYIM ARTIK"
Son paylaşımında "Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber." diyen Cansever bu sefer mutlu haberi verdi.
Hastalığı yendiğini Cansever, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu
- Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara
- MEB proje okulları ataması 2026: Başvuru tarihleri açıklandı
- Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
- Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm
- 70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı
- Kıyı Emniyeti’nden 20 daimi işçi alımı: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
- TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt çekimi tamamlandı
- İŞKUR’dan gençlere büyük hamle: GÜÇ programıyla 750 bin kişiye iş
- TOKİ başvuru ücreti 5 bin TL iadesi nasıl alınır? 1 hafta içinde hesaplara yatıyor
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…