Cansever’den müjdeli haber: Lösemiyi yendi, sağlığına kavuştu!

13 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 08:26 Güncelleme: 13.01.2026 09:33
Cansever, geçtiğimiz aylarda kendisine konulan lösemi (kan kanseri) teşhisinin ardından tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu.

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hastalığı nedeniyle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyen isim sözlerine, "29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Cansever bir başka paylaşımına ise "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım" şeklinde devam etmişti.

"SAĞLIKLIYIM ARTIK"

Son paylaşımında "Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber." diyen Cansever bu sefer mutlu haberi verdi.

Hastalığı yendiğini Cansever, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.

