Başkent'te Türkan Şoray rüzgarı! "Ankara geliniyim"

Kaynak: DHA

'ANKARA GELİNİYİM'

Türkan Şoray, sahnede yaptığı konuşmada, "Şu an bir rüya alemindeyim, rüya görüyor gibiyim. Bu havada dışarısı çok soğuk ama sizler buradasınız, sıcacık sevginizi gönderiyorsunuz bana. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya her gelişimde, çok özel ve güzel duygular yaşarım. Öncelikle Ata'mız burada olduğu için ve ben kızım Yağmur'u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kucağıma aldım, yani Ankara geliniyim. Onun için her gelişimde anılarım tazelenir. Bu akşam dışarısı çok soğuk ama içimizi çok ısıtan, değerli kanun ustası ve virtüöz Ahmet Baran ile çok güzel bir gece olacağına inanıyorum" dedi.