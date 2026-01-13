Başkent'te Türkan Şoray rüzgarı! "Ankara geliniyim"
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Ankara’da düzenlenen özel bir konser gecesinde sanatseverlerle buluştu. "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında düzenlenen gecede, Türkan Şoray'ın kült filmlerinden kesitler sunulurken, sanatçının kariyerine damga vuran 22 eser hep bir ağızdan seslendirildi.
Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki 'İyilik Korosu', 'Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri'ni Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray ile birlikte Ankara'da CSO Ada'da gerçekleştirdi.
Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, 'İyiliğin Sultanı Turnesi' kapsamında sahne aldı. Koroya, Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray da burada sanatseverler ile buluştu.
Gecede Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulurken, koro tarafından 'Alyazmalım', 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Duydum Ki Unutmuşsun' isimli eserlerin de yer aldığı 22 parça seslendirildi. Konsere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.
'ANKARA GELİNİYİM'
Türkan Şoray, sahnede yaptığı konuşmada, "Şu an bir rüya alemindeyim, rüya görüyor gibiyim. Bu havada dışarısı çok soğuk ama sizler buradasınız, sıcacık sevginizi gönderiyorsunuz bana. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya her gelişimde, çok özel ve güzel duygular yaşarım. Öncelikle Ata'mız burada olduğu için ve ben kızım Yağmur'u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kucağıma aldım, yani Ankara geliniyim. Onun için her gelişimde anılarım tazelenir. Bu akşam dışarısı çok soğuk ama içimizi çok ısıtan, değerli kanun ustası ve virtüöz Ahmet Baran ile çok güzel bir gece olacağına inanıyorum" dedi.
'BANA ÇOĞUNLUKLA ŞARKICI ROLLERİ TEKLİF EDİLİRDİ'
Bugüne kadar 200'ün üzerinde filmde rol aldığını ifade eden Şoray, "Sinema, çeşitli renkleri içinde barındıran bir sanat dalı. Komedi, dram, sosyal içerikli ya da şarkılı filmler, ben toplumsal içerikli filmler yapmak istesem de bana çoğunlukla şarkıcı rolleri teklif edilirdi. 'Sahneye yakışıyorsunuz ne yapalım' diyorlardı, ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için ve sahne kıyafetleri çok hoş olduğu için genellikle kabul ederdim. Ama bazı filmlerin hakkını yemeyeyim. Dövüş filminde yönetmenlik yaptım, Almanya'ya giden iş gücünü anlatan çok gerçekçi bir hikayeydi. O film için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısı yapıldı. Vesikalı Yarim filmi için de 'Kalbimi Kıra Kıra' bestelendi. Bu akşam bunları birlikte dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 fitre ne kadar oldu? Diyanet’ten resmi açıklama geldi
- Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek! İşte fazileti ve yapılacak ibadetler
- Norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme takvimi: Atamalar bugün
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu
- Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara
- MEB proje okulları ataması 2026: Başvuru tarihleri açıklandı
- Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
- Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm
- 70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı
- Kıyı Emniyeti’nden 20 daimi işçi alımı: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
- TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt çekimi tamamlandı
- İŞKUR’dan gençlere büyük hamle: GÜÇ programıyla 750 bin kişiye iş