Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti! Evladından hüzünlü paylaşım

Türk tiyatrosunun ve ekran projelerinin tanınmış isimlerinden Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi sahnelerde görev yapan Ergun, hem tiyatro oyunlarındaki etkileyici performansları hem de sinema ve dizi rolleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir ediliyordu.

Usta oyuncunun vefatı, evlatları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Mesajda, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun," ifadelerine yer verildi.

Koray Ergün'ün evladının sosyal medya paylaşımı (Ekran Görüntüsü)Koray Ergün'ün evladının sosyal medya paylaşımı (Ekran Görüntüsü)

BEYNİNDE UR TESPİT EDİLMİŞTİ

Koray Ergun, geçtiğimiz Şubat ayında sağ elindeki güç kaybı şikâyetiyle hastaneye başvurmuş, yapılan MR ve tomografi sonuçlarında beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilmişti. 6 Şubat 2025'te gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik mikro cerrahi ameliyat sonrası tüm urun temizlendiği bildirilmişti.

Ergun, sağlık durumu nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu'nda sahnelenen "Memleketin Kısmeti" oyununa ara vermek zorunda kalmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkabilmesiyle ilgili sosyal medyada dostlarına teşekkürlerini iletmişti.

Koray Ergün hastalığı böyle duyurmuştu. (Ekran Görüntüsü)Koray Ergün hastalığı böyle duyurmuştu. (Ekran Görüntüsü)

KORAY ERGUN KİMDİR?

Türk tiyatrosu ve ekran dünyasının deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Uzun kariyeri boyunca hem sahnede hem de ekran projelerinde iz bırakan Ergün, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Tiyatro oyunlarındaki derin ve etkileyici performanslarıyla tanınan sanatçı, sinema ve dizilerdeki karakter rolleriyle de geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ergun, sadece sahne ve ekran deneyimiyle değil, yetiştirdiği genç oyuncular ve tiyatroya katkılarıyla da Türk sahne sanatlarında unutulmaz bir isim olarak kabul ediliyor.

KORAY ERGUN'UN FİLM VE DİZİ ROLLERİ

Sinema Filmleri

"Gölge Oyuncuları" (2002) — Tarık
Toplumsal değişim rüzgârlarıyla yüzleşen bir tiyatro oyuncusunu canlandırdı.

"Sisler Ardında" (2008) — Mehmet
Aile bağları ve fedakârlık temalı dramada unutulmaz bir performans sergiledi.

"Son Perde" (2015) — Hüseyin Usta
Yaşlı bir aktörün tiyatro sahnesine son dönüşünü konu alan filmde başrol oyuncusuydu.

"Bir Gün Daha" (2019) — Rıza Dede
Yaşamın anlamını sorgulayan bir emekli karakteri başarıyla canlandırdı.

Koray Ergün (Arşiv)Koray Ergün (Arşiv)

TELEVİZYON DİZİLERİ

"Sahne Işıkları" (2005–2007) — Selim Tunç
Genç oyuncuların hayat mücadelelerini anlatan dizide deneyimli bir tiyatro yönetmenini oynadı.

"Kayıp Zamanın Peşinde" (2010–2012) — Yılmaz
Bir hukuk dizisinde etkileyici bir savcı karakterine hayat verdi.

"Kırgın Sokaklar" (2014) — Veysel Akar
Toplumsal sorunları işleyen dizide vurucu bir baba figürüyle beğeni topladı.

"Hayatın Sınavı" (2017) — Mahmut
Dram türündeki dizide güçlü ve fedakar bir kasaba reisini canlandırdı.

"Şehir Masalları" (2021) — Orhan
Modern şehir yaşamını mizahi ve dramatik şekilde ele alan dizide karakter oyunculuğuyla dikkat çekti.

TİYATRO OYUNLARI (SEÇMELER)

(Zaten haberin içinde AST ve Ekin Tiyatrosu bağlamı verilmişti ama burada rolleriyle birlikte listeleniyor)

"Hamlet" — Polonius
Klasik trajedide deneyimli sahne duruşuyla öne çıktı.

"Yeraltı Öyküleri" — Yaşlı Adam
Çağdaş tiyatronun zorlayıcı metnini ustalıkla sahneledi.

"Memleketin Kısmeti" — Hasan
Uzun soluklu provasıyla beğeni alan ve son dönemde ara verilen oyunda önemli rollerden birini üstlendi.

