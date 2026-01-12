Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti! Evladından hüzünlü paylaşım

Koray Ergün hastalığı böyle duyurmuştu. (Ekran Görüntüsü)

KORAY ERGUN KİMDİR?

Türk tiyatrosu ve ekran dünyasının deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Uzun kariyeri boyunca hem sahnede hem de ekran projelerinde iz bırakan Ergün, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Tiyatro oyunlarındaki derin ve etkileyici performanslarıyla tanınan sanatçı, sinema ve dizilerdeki karakter rolleriyle de geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ergun, sadece sahne ve ekran deneyimiyle değil, yetiştirdiği genç oyuncular ve tiyatroya katkılarıyla da Türk sahne sanatlarında unutulmaz bir isim olarak kabul ediliyor.

KORAY ERGUN'UN FİLM VE DİZİ ROLLERİ

Sinema Filmleri

"Gölge Oyuncuları" (2002) — Tarık

Toplumsal değişim rüzgârlarıyla yüzleşen bir tiyatro oyuncusunu canlandırdı.

"Sisler Ardında" (2008) — Mehmet

Aile bağları ve fedakârlık temalı dramada unutulmaz bir performans sergiledi.

"Son Perde" (2015) — Hüseyin Usta

Yaşlı bir aktörün tiyatro sahnesine son dönüşünü konu alan filmde başrol oyuncusuydu.

"Bir Gün Daha" (2019) — Rıza Dede

Yaşamın anlamını sorgulayan bir emekli karakteri başarıyla canlandırdı.