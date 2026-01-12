Haldun Dormen’den sevenlerini üzen haber: Entübe edildi

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle Türk sanat hayatına damga vuran Dormen, 5 Ocak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinin devam ettiği belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi ailesi paylaştı.

ENTÜBE EDİLDİĞİNİ OĞLU DUYURDU

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasının entübe edildiğini kamuoyuna duyurdu. Paylaşımında umut dolu ifadelere yer veren Ömer Dormen, şu mesajı paylaştı:

"Yaparsın şekerim… Tedavisi yoğun bakımda süren babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşırız. Dualarınızı eksik etmeyin."

Bu paylaşımın ardından sanat camiasından ve sevenlerinden Haldun Dormen için çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı geldi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun en önemli ve öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1928 yılında dünyaya gelen Dormen; oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle sanat hayatına onlarca yıl boyunca yön verdi.

Türkiye'de modern tiyatronun gelişmesinde önemli rol oynayan Dormen, kurucusu olduğu Dormen Tiyatrosu ile pek çok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı. Sahnelediği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatroya kazandırdığı yenilikçi anlayışla geniş bir etki alanı oluşturdu.

Aynı zamanda sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Haldun Dormen, sanata katkıları nedeniyle "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü. Türk tiyatrosunun yaşayan hafızalarından biri olarak kabul edilen Dormen, hem eserleri hem de yetiştirdiği sanatçılarla iz bırakmayı sürdürüyor.