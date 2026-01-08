Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba'dan servetlik imza!
"Uzak Şehir" dizisindeki Cihan Albora karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Ozan Akbaba, başarısını reklam dünyasına taşıdı. Ünlü oyuncunun bir konut finansmanı markasıyla yaptığı dev anlaşmanın detayları belli oldu.
2025'in en iyi erkek oyuncuları arasında yer alan Ozan Akbaba, Uzak Şehir'de canlandırdığı "Cihan" karakteriyle büyük beğeni topluyor.
Televizyondaki bu yükselişini sinemayla da destekleyen Ozan Akbaba, son olarak "Bak Postacı Geliyor" filminde rol almıştı.
Akbaba, bu kez milyonluk reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni reklam projesinden elde edeceği kazanç magazin dünyasında ses getirdi.
KAZANCI 30 MİLYON TL
Başarılı oyuncunun, yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayan bir konut finansmanı reklamından tam 30 milyon TL kazanacağı iddia edildi.
EŞİ AMELİYAT OLMUŞTU
Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Şu anki sağlık durumu iyi olan Akbaba'nın tedavi süreci evde devam ediyor.
