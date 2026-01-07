07 Ocak 2026, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Yürekler ağza geldi: 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu pistte çarpıştı

Yürekler ağza geldi: 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu pistte çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 12:30
Yürekler ağza geldi: 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu pistte çarpıştı

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte pistte antrenman yaptığı sırada küçük bir temas sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Dünya Superbike Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, hem yarışlardaki performansıyla hem de babasıyla birlikte sergilediği hız şovlarıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Motor sporlarına olan ilgisi ve yeteneğiyle yaşıtlarından ayrılan Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi. İkili, pistte yaptıkları antrenman sürüşü sırasında küçük bir kazaya karıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Zayn'ın motosikletiyle dengesini kaybetmesi sonucu meydana gelen temas anı sosyal medyada gündem olurken, korkutan anlar kısa sürede sevgi ve destek mesajlarına dönüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"TOPRAK ABİ ÇARPTI BANA"

Düştükten sonra Razgatlıoğlu'nun elini tutarak ayağa kalkan Zayn, "Toprak abi çarptı bana" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun zirvesine çıkarak motor sporlarında Türkiye'nin adını tarih sayfalarına yazdıran Dünya Superbike'ın en büyük yıldızlarından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, son olarak bir ilki başarmış; 2026 sezonu için MotoGP'de Yamaha Pramac takımıyla yarışma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör