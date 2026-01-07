07 Ocak 2026, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Ünlüler adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Ünlüler adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 10:45 Güncelleme: 07.01.2026 11:25
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Ünlüler adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor...

ÖNCE ADLİ TIP SONRA ADLİYE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında önceki gün düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu merkezi Bebek OtelUyuşturucu merkezi Bebek Otel

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ: BEBEK OTEL!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da yer aldı.

Ünlülerin menajeri Haluk ŞentürkÜnlülerin menajeri Haluk Şentürk

Operasyonda ayrıca; Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, fenomen Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu öğrenildi.

Doğukan Güngör / Kaynak: InstagramDoğukan Güngör / Kaynak: Instagram

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda alındı. İşlemleri tamamlanan 26 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Ceyda Ersoy / InstagramCeyda Ersoy / Instagram

CEYDA ERSOY'UN EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan isimlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile birlikte yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Ceyda Ersoy'un evinde ele geçirilenler (DHA)Ceyda Ersoy'un evinde ele geçirilenler (DHA)

Aramada ayrıca "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği, çekilen bir fotoğrafta ise tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Ceyda Ersoy'un evinde ele geçirilenler (DHA)Ceyda Ersoy'un evinde ele geçirilenler (DHA)

8 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve sanal medya ünlüsü Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıktı.

'MDMA KOKAİN VE METABOLİTİ' TESPİT EDİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi ve Cihan Şensözlü'nün saçında kokain ve metaboliti saçında kokain ve metaboliti tespit edildi. Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun ise biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Mümine Sena Yıldız'ın test sonucunda saçında kokain ve MDMA tespit edildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TEST SONUCU 'NEGATİF' ÇIKAN İSİMLER

İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe (Danla Biliç) ve ünlü menajer Eser Gökhan Küçükerol' un biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.

Danla Bilic / Sosyal medyaDanla Bilic / Sosyal medya

ŞEYMA SUBAŞI İTİRAF ETTİ!

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor..

Şeyma Subaşı / Sosyal medyaŞeyma Subaşı / Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör