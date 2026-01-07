Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: 19 isim tutuklandı

Operasyonda ayrıca; Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, fenomen Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu öğrenildi.

Doğukan Güngör / Kaynak: Instagram