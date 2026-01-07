Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: 19 isim tutuklandı
Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 isim sevk edildikleri mercilerce tutuklanırken 7 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
19 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İŞTE İSİM İSİM TUTUKLANANLARIN LİSTESİ..
Sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanan isimler şu şekilde;
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, modacı Lerna Elmas, model Duygu Açıksöz, model Merve Uslu, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, işletmeci Koray Beşlı̇, Spiker Ece Cerenbeli, şarkıcı Berna Arıcı, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu, Sevgi Taştan ve işletmeci Veysel Avcı
UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ: BEBEK OTEL!
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da yer aldı.
Operasyonda ayrıca; Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, fenomen Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.
Gözaltına alınanlar arasında ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda alındı. İşlemleri tamamlanan 26 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Gözaltına alınan isimlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile birlikte yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Aramada ayrıca "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği, çekilen bir fotoğrafta ise tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
8 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF
Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve sanal medya ünlüsü Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıktı.
'MDMA KOKAİN VE METABOLİTİ' TESPİT EDİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi ve Cihan Şensözlü'nün saçında kokain ve metaboliti saçında kokain ve metaboliti tespit edildi. Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun ise biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Mümine Sena Yıldız'ın test sonucunda saçında kokain ve MDMA tespit edildi.
TEST SONUCU 'NEGATİF' ÇIKAN İSİMLER
İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe (Danla Biliç) ve ünlü menajer Eser Gökhan Küçükerol' un biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.
ŞEYMA SUBAŞI İTİRAF ETTİ!
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor..
