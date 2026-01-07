Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: 19 isme tutuklama talebi
Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 isme tutuklama, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor...
ÖNCE ADLİ TIP SONRA ADLİYE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında önceki gün düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
19 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 isim tutuklama, 7 şüpheliye ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İŞTE İSİM İSİM LİSTE...
Suat Yıldız
Berna Aracı
Gülsüm Bayrak
Hakan Yıldız
Koray Bezli
Lerma Elmas
Merve Eryiğit
Merve Uslu
Veysel Avcı
Arif Altunbulak
Burak Altındağ
Ceyda Ersoy
Duygu Açıksöz
Ece Cerenbelli
Gizem Özköroğlu
Muzaffer Yıldırım
Nevin Şimşek
Özge Bitmez
Sevgi Taştan
UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ: BEBEK OTEL!
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da yer aldı.
Operasyonda ayrıca; Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, fenomen Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.
Gözaltına alınanlar arasında ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda alındı. İşlemleri tamamlanan 26 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Gözaltına alınan isimlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile birlikte yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Aramada ayrıca "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği, çekilen bir fotoğrafta ise tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
8 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF
Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve sanal medya ünlüsü Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıktı.
'MDMA KOKAİN VE METABOLİTİ' TESPİT EDİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi ve Cihan Şensözlü'nün saçında kokain ve metaboliti saçında kokain ve metaboliti tespit edildi. Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun ise biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Mümine Sena Yıldız'ın test sonucunda saçında kokain ve MDMA tespit edildi.
TEST SONUCU 'NEGATİF' ÇIKAN İSİMLER
İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe (Danla Biliç) ve ünlü menajer Eser Gökhan Küçükerol' un biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.
ŞEYMA SUBAŞI İTİRAF ETTİ!
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor..
