Umut Akyürek zor günleri geride bıraktı! Kızı uyuşturucuyla mücadele ediyordu

"ÇOCUĞUMU HASTANEYE YATIRMAK HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna ise Akyürek'ten sarsıcı bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, kızını ilk kez hastaneye yatırdığı anı hayatının en zor dönüm noktası olarak anlattı.

Akyürek, yaşadığı psikolojik çöküşü şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, maniat… 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."

