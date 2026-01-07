Umut Akyürek zor günleri geride bıraktı! Kızı uyuşturucuyla mücadele ediyordu
Sanatçı Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte katıldığı bir davette, uzun süredir uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek Bal hakkında konuştu. Kızının tedavi sürecine dair bilgi veren ünlü sanatçı "tüm gençler tehlike altında" sözleriyle aileleri uyardı.
Türk müziğinin güçlü sesi Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullanmaya başladığını açıklayarak sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.
ZOR GÜNLER GERİDE KALDI
O dönemde yaşadıkları zor süreci samimi ifadelerle paylaşan Akyürek, "Kızımız bu kez tedavi görmeyi kabul etmiyor. Bunun için mahkemeye başvurmamız gerekiyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirmişti.
Bu açıklamaların ardından Melek Bal da evde yaşananlara dair dikkat çeken bir paylaşım yapmış, "Yeter! Ne yaptıysam hak ediyorsunuz. Öldürsem suçlu olacağım, bir de katil olacağım" sözleriyle isyan etmişti. Anne-kız arasında yaşanan bu kriz, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
"TÜM GENÇLER TEHLİKE ALTINDA"
Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek hakkında konuşan ünlü sanatçı, sevindiren bir haber verdi.
Akyürek, "Tedavi süreci tamamlandı, şükür her şey iyi gidiyor" diyerek yaşadıkları zorlu sürecin şimdilik geride kaldığını söyledi. Ancak konunun sadece kendi ailesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan sanatçı, "Mesele sadece benim kızım değil, tüm gençler tehlike altında" sözleriyle aileleri uyardı.
"ÇOCUĞUMU HASTANEYE YATIRMAK HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI"
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna ise Akyürek'ten sarsıcı bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, kızını ilk kez hastaneye yatırdığı anı hayatının en zor dönüm noktası olarak anlattı.
Akyürek, yaşadığı psikolojik çöküşü şu sözlerle dile getirdi:
"Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, maniat… 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."
