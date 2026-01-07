Şafak Sezer botokslu görüntüsüyle galaya damga vurdu
Yeni filminin galasında görüntülenen Şafak Sezer'in son hali sevenleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle magazin gündemine oturdu.
"Alemin Kıralı", "Türk Malı" ve "Kutsal Damacana" gibi sevilen projelerde rol alan usta oyuncu Şafak Sezer, yeni filmi "Ketenpere: Dalavere"nin galasında objektiflere yansıdı. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu, Sezer'in yüzündeki değişim oldu.
Galadan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçiler ünlü oyuncunun yeni görünümü hakkında çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar değişimi şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise eleştirel ifadeler kullandı.
SN HALİNE ELEŞTİRİ YAĞMURU
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Botoks seni bitirdi abi" ve "Botokslardan sonra eski samimiyet kayboldu" gibi ifadelerle eleştirilerini dile getirirken, bir kısım takipçi ise yorumların abartılı olduğunu savundu. Ünlü oyuncudan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
"YAĞLARINI ALDIRDI" İDDİASI
Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise "Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum" diyerek esprili bir yanıt vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
- Darüşşafaka giriş sınavı 2026: Kimler başvurabilir, sınav ne zaman?
- İŞKUR GÜÇ Programı nedir, ne kadar maaş veriliyor? Başvuru yöntemi ve şartları
- TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Iğdır’da kura tamamlandı: Sırada Batman var
- Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!
- 2026 tütün ikramiyesi yattı mı? SGK ödeme günleri ve güncel durum
- İstanbul'a kar uyarısı: Donmaya hazır olun! Cuma geliyor, pazar şiddetini arttıracak
- 12. Yargı Paketi maddeleri neler? Af söylentilerine Bakanlıktan yanıt
- Sadece soğuktan değilmiş! Neden her kış hasta oluruz? İşte arkasındaki gerçek
- Herkes sıradan sanıyor ama değil! Zeki insanların hiç bilinmeyen rutinleri
- Eski sandıklardan çıkan şifa! Annelerin o uğraşı beyni çelik gibi yapıyor: Sadece 20 dakika
- Anne ve babalar dikkat! Ekranların bebek beynindeki etkisi: İlk kez görüldü