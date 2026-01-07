Şafak Sezer botokslu görüntüsüyle galaya damga vurdu

07 Ocak 2026, Çarşamba
07.01.2026
Yeni filminin galasında görüntülenen Şafak Sezer'in son hali sevenleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle magazin gündemine oturdu.

"Alemin Kıralı", "Türk Malı" ve "Kutsal Damacana" gibi sevilen projelerde rol alan usta oyuncu Şafak Sezer, yeni filmi "Ketenpere: Dalavere"nin galasında objektiflere yansıdı. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu, Sezer'in yüzündeki değişim oldu.

Galadan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçiler ünlü oyuncunun yeni görünümü hakkında çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar değişimi şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise eleştirel ifadeler kullandı.

SN HALİNE ELEŞTİRİ YAĞMURU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Botoks seni bitirdi abi" ve "Botokslardan sonra eski samimiyet kayboldu" gibi ifadelerle eleştirilerini dile getirirken, bir kısım takipçi ise yorumların abartılı olduğunu savundu. Ünlü oyuncudan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

"YAĞLARINI ALDIRDI" İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise "Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum" diyerek esprili bir yanıt vermişti.

