2 yıldır kanserle savaşıyor! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son halini paylaştı

2 yıldır kanserle savaşıyor! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son halini paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 09:04
2 yıldır kanserle savaşıyor! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son halini paylaştı

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ın sağlık durumu, sevenleri tarafından merak ediliyor. Tedavi süreci devam eden 73 yaşındaki usta oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.

Usta oyuncu Gül Onat, bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Sevilen oyuncunun, iki yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyor...

Kaynak: Instagram

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür. Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani."

Kaynak: Instagram

''DALGA GEÇTİM''

''Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum, hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup köpeğiniz mi dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış, son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince ben artık yavrulayamacak mıyım diye dalga geçtim. Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum"

Kaynak: Instagram

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Tüm dostlara sevgiler" notunu düşen Onat'ın yeni karesine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

