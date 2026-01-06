Yeliz'den yıllar sonra gelen itiraf: "En büyük hatam evlenmekti"

Kaynak: Sosyal medya

"BUGÜN OLSA YAPMAZDIM"

Genç yaşta aldığı evlilik kararını düşüncesizlik olarak tanımlayan Yeliz, "Hem de çok genç yaşta evlendim. Şimdi dönüp baktığımda kendime soruyorum; 'Ne derdin vardı da evlendin? Ne zoruna gitti de böyle bir karar aldın?' diye. O yaşta evlenmek için hiçbir sebebim yoktu. Hiçbir hayalim yoktu. Tamamen anlık bir heyecandı. Bugün olsa asla yapmazdım" ifadelerini kullandı.