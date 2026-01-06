Yeliz'den yıllar sonra gelen itiraf: "En büyük hatam evlenmekti"

06 Ocak 2026, Salı
Giriş: 06.01.2026 11:39
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yeliz, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü sanatçı, geçmişte aldığı evlilik kararlarının kendisi için büyük pişmanlıklar barındırdığını dile getirdi.

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Yeliz, Özlem Esra Ada'nın hazırlayıp sunduğu "Pembe Masa" programına konuk oldu. Ünlü sanatçı, hem özel hayatına hem de çocukluk yıllarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK HATAM EVLENMEKTİ"

İki evliliğinin de eşlerinin vefatıyla sonlandığını söyleyen Yeliz, hayatındaki en büyük pişmanlığını ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Ünlü sanatçı, "İki kez evlilik yaptım, ikisi de hayatını kaybettiği için bu konuya girmek istemiyordum. Konuşmak, hatırlamak ağır geliyordu. Ama şunu söylemek istiyorum; hayatımda yaptığım en büyük hata evlenmekti" sözleriyle dikkat çekti.

"BUGÜN OLSA YAPMAZDIM"

Genç yaşta aldığı evlilik kararını düşüncesizlik olarak tanımlayan Yeliz, "Hem de çok genç yaşta evlendim. Şimdi dönüp baktığımda kendime soruyorum; 'Ne derdin vardı da evlendin? Ne zoruna gitti de böyle bir karar aldın?' diye. O yaşta evlenmek için hiçbir sebebim yoktu. Hiçbir hayalim yoktu. Tamamen anlık bir heyecandı. Bugün olsa asla yapmazdım" ifadelerini kullandı.

Programda aile hayatına da değinen Yeliz, çocukluk yıllarını sevgi dolu bir ortamda geçirdiğini anlattı.

Babasının kamyon şoförlüğü yaparak ailesini okuttuğunu söyleyen sanatçı, "Ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Orta halli bir aileydik ama ne annem ne babam bize hiçbir zorluk hissettirmedi. Cumartesi akşamları bizi mutlaka yemeğe çıkarırlardı. Babam gezmeyi, eğlenmeyi çok severdi" diyerek duygulandırdı.

