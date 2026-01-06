Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk çiftinin acı günü!
Survivor yarışmasyla adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, aldığı üzücü haberi takipçileriyle paylaştı. Karabulut, eşi Lale Onuk'un anneannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ile 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk, geçtiğimiz yıl Paris'te gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.
Karabulut, o özel anları "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" notuyla paylaşmıştı.
10 Ekim 2024'teki evlilik teklifinin ardından çift, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Düğün hazırlıklarını sürdüren Onuk ile Karabulut, 11 Ağustos'ta kına gecesi düzenledi.
Survivor'dan takım arkadaşlarının da katıldığı görkemli kına gecesinin ardından çift, 15 Ağustos akşamı dünyaevine girdi.
ANNEANNESİNİ KAYBETTİ
Mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam eden ikiliden bu kez üzücü bir haber geldi. Berkan Karabulut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Lale Onuk'un anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.
Karabulut, paylaşımında "Lalişimin anneannesini kaybettik. Mekânın cennet olsun Babçu" ifadelerini kullandı. Acı haberin ardından çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı. Sevenleri ve takipçileri, Karabulut ve Onuk'a başsağlığı dileklerini iletti.
