Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk çiftinin acı günü!

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam eden ikiliden bu kez üzücü bir haber geldi. Berkan Karabulut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Lale Onuk'un anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.

Karabulut, paylaşımında "Lalişimin anneannesini kaybettik. Mekânın cennet olsun Babçu" ifadelerini kullandı. Acı haberin ardından çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı. Sevenleri ve takipçileri, Karabulut ve Onuk'a başsağlığı dileklerini iletti.

