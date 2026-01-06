Survivor 2026’da pilav krizi! Bayhan’dan güldüren tepki

Kaynak: Sosyal medya

BAYHAN'IN PİLAVI OLAY OLDU

Survivor 2026'nın ilk günlerinde en çok konuşulan olaylardan biri ünlüler takımında yaşandı. Şarkıcı Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pilav yapması, adada adeta kriz yarattı. Takım arkadaşları erzakların bu kadar hızlı tüketilmesine tepki gösterirken, yaşananlar ada konseyine de yansıdı.