Giriş: 06.01.2026 16:55
Survivor 2026’da pilav krizi! Bayhan’dan güldüren tepki

'Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ederken, erzaklarını idareli kullanmak zorunda olan ünlüler takımında Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde yapması son bölüme damga vurdu. Arkadaşlarının tepki gösterdiği olayda Bayhan'ın tepkisi ise gündem oldu.

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü, 1 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada, ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunları için parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Ancak daha ilk günlerden adada tansiyon yükseldi.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

Yeni sezonda ünlüler takımında sanat dünyasından tanınmış isimler yer alıyor. Ünlüler kadrosunda; Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan bulunuyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında profesyonel sporcuların bulunması dikkat çekiyor.

BAYHAN'IN PİLAVI OLAY OLDU

Survivor 2026'nın ilk günlerinde en çok konuşulan olaylardan biri ünlüler takımında yaşandı. Şarkıcı Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pilav yapması, adada adeta kriz yarattı. Takım arkadaşları erzakların bu kadar hızlı tüketilmesine tepki gösterirken, yaşananlar ada konseyine de yansıdı.

"VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKMEYE GEREK YOK"

Gelen eleştiriler üzerine Bayhan kendisini şu sözlerle savundu:

"Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok."

Ancak 4 kiloluk pirinçten yalnızca 1 kilo kalması, ünlüler takımını erzak konusunda daha dikkatli olmaya zorladı.

SURVİVOR'DA İLK VEDA

Öte yandan Survivor 2026'da adaya ilk veda eden isim oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Görgüzel'in elendiği anlarda duygusal anlar yaşanırken, yarışmaya erken veda etmesi izleyicileri şaşırttı.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980'de Adana'da doğdu. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, müzik eğitimini kaldığı yetiştirme yurdunda aldı. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Bayhan, ardından çıkardığı "Hayal Edemiyorum" (2004) ve "Kısa Veda" (2008) albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü.

