Sibel Can'dan torununa dudak uçuklatan hediye!
Engincan Ural ile Merve Kaya çifti, geçtiğimiz ekim ayında Miami’de dünyaya gelen kızları Lina ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Minik Lina, ailesine büyük bir sevinç yaşatırken, babaanne Sibel Can, torunu için yaptığı 2 milyon dolarlık sürpriziyle magazin gündemini salladı.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen oğulları Engincan Ural, 2022 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Merve Kaya ile Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten bebek müjdesi gelmişti. Engincan Ural ve Merve Kaya çifti, bebeklerini bekledikleri dönemde önemli bir karar alarak doğum için ABD'yi tercih etti. Kızlarının ABD vatandaşı olmasını isteyen çift, doğum sürecini Miami'de geçirdi.
Bu tercihte, Sibel Can'ın 1996 yılından bu yana Miami'de bir evinin bulunmasının da etkili olduğu öğrenildi. Merve Kaya, hamilelik sürecinin son dönemini burada geçirirken, çift 2025 yılının ekim ayında kızları Lina'yı kucaklarına aldı. Böylece Sibel Can da ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı.
Torun sevincini sık sık dile getiren Sibel Can'ın Lina için aldığı hediye ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
ETİLER'DE 2 MİLYON DOLARLIK DAİRE
İddialara göre ünlü sanatçı, torunu Lina adına İstanbul Etiler'de yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 86 milyon TL) değerinde lüks bir daire satın aldı. Bu iddia kısa sürede X (Twitter) gündeminde geniş yankı uyandırırken, Sibel Can'ın torununa yaptığı jest "babaannelik dersi" olarak yorumlandı.
