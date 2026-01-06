Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine şok baskın! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış!

Kaynak: SABAH

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINDA

Ceyda Ersoy hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.