Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy'un evine şok baskın! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış!
"Ciciş kardeşler" olarak tanınan Esra - Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy, dün akşam düzenlenen uyuşturucu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Adrese yapılan baskın fotoğraflarında tabaklarda kullanıma hazır kokain ele geçirildiği ortaya çıktı. Ersoy’a uyuşturucu ticareti suçu kapsamında işlem yapıldığı da vurgulandı.
Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması genişleyerek sürüyor...
ZEHİR TİCARETİNE GEÇİT YOK!
İstanbul merkezli yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 25'i yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Doğukan Güngör, "Ciciş kardeşler" olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da bulunduğu öğrenildi.
EVİNE ŞOK BASKIN!
Soruşturma dosyasına giren ve SABAH'ın ulaştığı baskın fotoğraflarında, tabaklar üzerinde kullanıma hazır uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği görüldü. Görüntülerde eroin ve kokainin yanı sıra çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hapın bulunduğu dikkat çekti.
TABAKTA UYUŞTURUCU SERVİSİ
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturmada, Kasım Garipoğlu'nun firari olduğu bildirildi. Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada ise "uyuşturucu servisi"nin belgelendiği ifade edildi. Fotoğraflarda, tabak üzerinde kullanıma hazır halde kokain bulunduğu da yer aldı.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINDA
Ceyda Ersoy hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.
