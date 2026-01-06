Çekişmeli boşanma davası: Güzide Duran mahkeme önünde isyan etti!
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Duran, "Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum" dedi.
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 18 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy ile yaşadığı boşanma süreci ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki nedeniyle uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.
Adnan Aksoy ile evliliğinden biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk sahibi olan Güzide Duran, Fikret Orman ile olan birlikteliğinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını savunsa da Aksoy bu iddiayı reddediyor.
Aksoy, 7 Kasım 2024'te "zina" iddiasıyla dava açarken, Duran da karşı dava ile birlikte boşanma davası açmıştı.
ÜNLÜ İSİMLER TANIK OLARAK DİNLENECEK
Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma bugün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.
Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, tanık olarak; Bir dönem aşk yaşadıkları iddiası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sevgilisi Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.
"BOŞANMAK İSTİYORUM VE ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTİYORUM"
Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.
